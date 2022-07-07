Падение США: что предсказывал Мессинг на 2022–2023 годы

Вольф Мессинг является одной из самых загадочных и таинственных фигур прошлого столетия. Он предвидел множество событий, которые потрясли мир. Так, провидец в точности назвал даты начала Второй мировой войны и конца боевых действий, предвидел смерть Сталина и даже свой уход из жизни. Какие события на 2022–2023 годы предсказывал словно видевший сквозь время Мессинг — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Расширение России

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Итак, согласно предсказаниям Мессинга, в 2022 и 2023 годах для России начнется новый этап: начало кризисной полосы. Соперничество между Россией, соседними странами и заокеанскими державами (например, Канада, США и Китай) усилится. В России ожидаются колоссальные перемены. Самая большая страна мира расширит свои границы к 2023 году, но в предсказаниях отмечается, что произойдет это мирным путем, без каких-либо военных конфликтов. Вероятнее всего, Мессинг имел в виду объединение России и ряда постсоветских стран в рамках союза совершенно нового формата.

В новом тысячелетии в России появится великий пророк, который будет способен предсказать будущее. Согласно предсказаниям ученого, этот человек создаст свое учение, и оно очень быстро начнет распространяться в мире, сплотив огромное количество людей.

Благодаря усилиям российского пророка будет создан новый мировой порядок, в котором не будет места конфликтам, войнам, коррупции и борьбе за власть. Начнется эпоха всеобщего благополучия и процветания. Особенно ярко это будет ощущаться в РФ.

Именно в России, по словам Мессинга, люди будут жить лучше всего. Наша страна станет бастионом безопасности и комфорта. Это будет богатая, перспективная и стабильная страна, куда захотят переехать многие жители Земли.

Падение империи

Соединенные Штаты Америки, по предсказаниям мыслителя, в середине XXI века перестанут быть главным политическим гегемоном. Воздействие США на мировую политическую арену ослабнет. Вероятнее всего, такое влияние окажут масштабные конфликты, в которых эта страна будет принимать участие. Кроме того, потеряв статус сверхдержавы, чтобы выжить Вашингтону придется подчиниться более могущественным и влиятельным оппонентам.

«Экономика будет приходить в упадок. Страна будет страдать из-за внутренних распрей и проблем», — писал Мессинг в своих мемуарах.

Знаменитый советский иллюзионист отмечал, что страны, которые еще вчера считались с позицией США по многим стратегическим вопросам, спишут их со счетов и перестанут воспринимать это государство всерьез.

Дно для Европы

Европе тоже достанется. Так, страны Старого Света на протяжении долгого времени не смогут реанимировать свою экономику после завершения пандемии COVID-19. Мастер предрек этим государствам «падение на геополитическое дно». Он отмечал, что такая ситуация будет связана с зависимым положением европейских держав от заокеанских покровителей, которые в скором времени потерпят крах.

«Судьба Европы — стать слабой и зависимой», — сказано в пророчествах Мессинга.

Страны европейской семьи будут терять свои позиции в течение всего XXI века как в политике, так и в экономике, говорится в высказываниях мастера.

Территория без войн

А вот на родине самого прорицателя, коей является Белоруссия, в будущем ожидается тишь да гладь. Страна, согласно словам провидца, на протяжении многих лет будет сохранять нейтралитет и не ввяжется ни в один мировой конфликт, обеспечив тем самым себе статус одной из самых безопасных точек на карте Европы.

Обострение ситуации на мировой арен

Согласно текстам трудов Мессинга, в новом тысячелетии начнутся глобальные мировые катаклизмы и военные действия. Например, именно период с 2020-х годов отмечается как этап начала третьей мировой войны. Конфликт нанесет колоссальный урон участникам конфронтации, в числе которых, по мнению предсказателя, будет и наша страна. Правда, мастер точно не указал, когда именно разгорится мировое противостояние, — в 2022, 2023 или 2024 году. Он лишь дал небольшую наводку на то, что это случится с началом нового тысячелетия.

По данным Мессинга, глобальный конфликт, который перерастет в «большую войну», начнется с Китая, который нанесет ядерный удар по Японии и Тайваню. На помощь этим странам придет Россия, став главным противником Поднебесной. Военное противостояние начнется после 2021 года, точных дат экстрасенс не указал. Военные действия будут длится на протяжении длительного времени. Благодаря РФ конфликт будет погашен, что исключит очередную мировую войну.

Отношения с Украиной

Экстрасенс был уверен, что двум близким по менталитету народам со временем надоест воевать, поскольку их развитие происходит по похожему сценарию. И это обстоятельство послужит причиной перемирия. Так, россияне и украинцы объединятся, чтобы вместе вступить в новую эпоху перемен, которые неотвратимы. По словам мастера, в каждом из этих государств появится политический лидер, который реализует главные потребности народа, искоренит коррупцию в рядах власти и станет заботиться о нуждах людей с социальной, финансовой духовной сторон, сказано в многочисленных пророчествах провидца.

Новые угрозы

Несмотря на то что человечество пережило несколько волн опасной пандемии COVID-19, который унес жизни миллионов людей, в ближайшее время мир столкнется с новым вирусом. Согласно предсказаниям мастера, глобальная мировая эпидемия заставит людей иначе взглянуть на медицину. Несмотря на высокую смертность, которая ожидается в результате прихода угрозы, новая пандемия поднимет уровень медпомощи на более высокую ступень. Это также и даст толчок развитию вирусологии и смежных наук.