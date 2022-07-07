Биологи впервые увидели жаб на деревьях

Волонтеры Кембриджского университета обнаружили более пятидесяти обыкновенных жаб в гнездах и дуплах деревьев на высоте 1,5 метров (одну жабу нашли на высоте 3 метров). Это удивило ученых, так как прежде считалось, что обыкновенные жабы обитают исключительно на суше или в воде. Дальнейшее исследование проводилось под руководством Кембриджского университета и благотворительной организации по защите амфибий и рептилий Froglife. Статья опубликована в журнале PLOS ONE.

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"Мы знаем, что обыкновенные жабы предпочитают лесные массивы в качестве места кормления и зимовки, но, похоже, их связь с деревьями гораздо сложнее, чем мы думали ранее",

- отметил доктор Сильвиу Петрован, старший научный сотрудник Кембриджского университета и попечитель Froglife.

Обыкновенные жабы считаются типичными наземными амфибиями, которые в период размножения проводят время как на суше, так и в воде. На сегодняшний день было зарегистрировано лишь несколько задокументированных наблюдений обыкновенных жаб на деревьях в Великобритании.

"Мы не могли поверить в то, что увидели. Мы привыкли находить лесных птиц и других мелких млекопитающих в гнездах, но мы не думали, что найдем там земноводных",

- рассказала Нида Аль-Фулайдж, менеджер по исследованиям в области охраны природы в организации по защите исчезающих видов PTES.

Более 50 обыкновенных жаб было обнаружено при обследовании гнезд местных птиц. Многие гнезда очень маленькие и не видны с земли, поэтому пока неясно, как жабы нашли эти места, и насколько им сложно туда забираться.