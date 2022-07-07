Иван Купала: приметы и поверья на 7 июля

7 июля по народному календарю Иван Купала. Древние восточные славяне праздновали в этот день наивысший расцвет природы. Также все купались в водоемах. Люди верили, что вся нечистая сила уходит из озер и рек, а значит, вода становится целебной.

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В Купальскую ночь старались не спать, чтобы нечисть не нанесла вред спящему. На берегах или возвышениях разжигали большие костры и прыгали через них. Считалось, что огонь обладает сверхъестественной, очищающей силой.

Верили, что волшебством в эту ночь обладали травы, которые собирали до рассвета и клали под росу. Затем их сушили и применяли от различных болезней – делали отвары, которые привлекали счастье и богатство, а также изгоняли нечисть.

Символами праздника стали два цветка. Один из них не существующий в природе цветок папоротника. По легенде, он распускается один раз в году, в ночь на Ивана Купала, и может одарять человека даром предвидения, а также способностью находить клады. Другой цветок Иван-да-Марья. Его желто-голубые лепестки олицетворяли сочетание не только мужского и женского, но также двух стихий – воды и огня.

В этот день запрещалось поднимать с земли увиденные деньги, грустить, срезать цветы для венка или букета, гадания. Нельзя было топтать растения, особенно лекарственные. Также не следовало 7 июля продавать, давать в долг или просто отдавать что-то из семьи