ППС: чем фронтовой автомат №2 превосходил легендарный ППШ

Великая Отечественная война стала тяжким испытание для Советского Союза. В кровопролитных битвах гибли сотни тысяч красноармейцев, миллионы людей, оказавшиеся в оккупации, были убиты или угнаны в Германию на работы в качестве рабов. Однако Союз выстоял, выстоял и сломал хребет самому античеловеческому режиму, который только существовал за всю историю человечества. Но меч Победы ковался не только на полях сражений. Дни и ночи напролет лучшие умы СССР, вглядываясь уставшими от бессонных ночей глазами в свои чертежи, создавали оружие для Красной Армии - такое оружие, которое сможет не только противостоять вражескому вооружению на равных, но и превзойти его.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Многие виды вооружения разрабатывались ещё перед войной, однако с чем-то армия не успела научиться обращаться, что-то не успела получить или недополучила, например, не хватало снарядов для тяжелых танков КВ, против которых было бессильно большинство немецких противотанковых пушек, в результате чего экипажи были вынуждены либо отступать, либо бросать или уничтожать технику.

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Вместе с тем многие виды оружия проходили испытания и вводились в строй уже во время войны. Одним из ярких примеров этого может служить пистолет-пулемет Судаева или ППС.

Его разработкой занимался конструктор-оружейник Алексей Иванович Судаев в 1941-1942 годах. Проектирование проходило в невероятно сложных условиях: оружие рождалось в осажденном блокадном Ленинграде. Зато на проверку опытные образцы отправляли прямиком на поле боя. В конце 1942 года ППС официально был принят на вооружение, и на Сестрорецком оружейном заводе было запущено его производство. Судаев лично налаживал процесс.

К этому времени в Красной Армии на вооружении стоял пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), ставший самым массовым оружием Великой Отечественной. Он был любим солдатами за надежность и точность, но обладал и рядом недостатков: большой вес, крупные габариты и барабанный магазин, который был очень ненадежен и часто заклинивал. У оружия Судаева же магазин был секторным и двухрядным, причем устройство затвора позволяло захватывать и досылать патроны в казенник без перестройки в один ряд, что значительно упрощало процесс заряжания патронами.

Одним из главных плюсов ППС являлся рамочный приклад, который мог складываться наверх, ложась на ствольную коробку. В то же время у ППШ приклад был не складной, а цельный, из дерева и составлял единое целое с ложей. Последнее очень осложняло применение пистолета-пулемета членами экипажей боевых машин и разведчиками, которым была крайне важна компактность и маневренность оружия.

Снаряженный ППШ весил 5,3 кг, а пустой - 3,6 кг - столько же, сколько весил снаряженный ППС. Но производство одного “Шпагина” уходило 14 килограммов металла, а на одного “Судаева” - 7 кг. В ППС было значительно больше штампованных, а не фрезерованных деталей, что значительно облегчало и удешевляло производство. Тут стоит пояснить, что фрезерная обработка металла подразумевает какую-никакую квалификацию у рабочего, который вытачивает деталь. Плюс к этому она занимает больше времени, а потери материала в виде стружки могут составлять большую часть объема обрабатываемой запчасти. Штамповка в этом плане гораздо практичнее: положил лист стали под пресс, и он за несколько секунд сформовал деталь - готово, подавайте следующий лист стали. А заготовку из-под пресса при необходимости надо лишь слегка обработать напильником.

Самыми важными частями в пистолете-пулемете, которые требовали фрезерной обработки, были ствол и затвор, остальные детали производились как раз методом штамповки. Причем они были настолько просты в изготовлении, что многие полукустарные артели в осажденном Ленинграде сами делали это оружие и его комплектующие, которые затем отправляли на Сестрорецкий завод.

Это оружие быстро завоевало популярность фронтовиков - компактное, легкое, с прекрасными боевыми характеристиками. Оно полагалось в основном разведчикам и экипажам бронетехники, но доставалось и обычным солдатам. Перекидной целик был предназначен для огня на 100-200 метров, но убойную силу патронов сохранял на дистанции 800 метров.

Более того, немцы, которые использовали МР-40 и Stg-44 (пистолет-пулемет и автомат), к концу войны из-за дефицита сырья стали производить копию ППС под названием Maschinenpistole 719(r). Впрочем, как мы знаем, и это им не помогло.

Многие ветераны, которым довелось воевать с самым разным оружием, называют пистолет-пулемет Судаева лучшим оружием Второй мировой в этом классе. Смотря кадры хроники, можно наблюдать, как вооруженные им солдаты маршируют по освобожденным городам Европы. Попал он и на знаменитые кадры водружения Красного знамени над рейхстагом.

После войны военные стратеги пришли к окончательному выводу, что концепция применения пистолета-пулемета на поле боя изжила себя. В Красной Армии наступила эпоха автомата Калашникова. ППС был снят с производства, а оставшиеся его запасы были переданы в страны, союзные СССР, такие как Польша, Украина и Лаос. Там это оружие служило верой и правдой ещё не один десяток лет. Более того, известны случаи, когда ППС использовался в современных военных конфликтах, в т.ч. на Донбассе. Тем не менее в представлении большинства оружием Победы остался автомат с большим деревянным прикладом и дисковым магазином - ППШ, ведь его было выпущено более 6 миллионов единиц, а ППС было произведено всего 2 миллиона.