Мастер и Маргарита стали любимой литературной парой россиян

Россияне определились с любимой романтической парой из книг. Результаты совместного исследования группы компаний "Литрес" и приложения для знакомств Mamba, проведенного в преддверии празднования в России Дня семьи, любви и верности, цитирует РИА "Новости".

На первом месте среди популярнейших пар из отечественных произведений оказались Мастер и Маргарита, титульные персонажи романа Михаила Булгакова - им отдали 43% голосов. Вторую строчку заняли Ассоль и Грей из повести "Алые паруса" Александра Грина с 26%, третью - Наташа Ростова и Андрей Болконский из романа "Война и мир" Льва Толстого с 16%. Аксинья Астахова и Григорий Мелехов из эпопеи Михаила Шолохова "Тихий Дон" и Юля и Рома из романа Галины Щербаковой "Вам и не снилось" расположились на четвертой и пятой строчках.