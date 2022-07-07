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1 час назад

Мастер и Маргарита стали любимой литературной парой россиян

Газета.Ruиещё 1

Россияне определились с любимой романтической парой из книг. Результаты совместного исследования группы компаний "Литрес" и приложения для знакомств Mamba, проведенного в преддверии празднования в России Дня семьи, любви и верности, цитирует РИА "Новости".

Мастер и Маргарита стали любимой литературной парой россиян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На первом месте среди популярнейших пар из отечественных произведений оказались Мастер и Маргарита, титульные персонажи романа Михаила Булгакова - им отдали 43% голосов. Вторую строчку заняли Ассоль и Грей из повести "Алые паруса" Александра Грина с 26%, третью - Наташа Ростова и Андрей Болконский из романа "Война и мир" Льва Толстого с 16%. Аксинья Астахова и Григорий Мелехов из эпопеи Михаила Шолохова "Тихий Дон" и Юля и Рома из романа Галины Щербаковой "Вам и не снилось" расположились на четвертой и пятой строчках.

Самым романтичным союзом среди иностранных литературных пар россияне сочли Ретта Батлера и Скарлетт О' Хару из романа "Унесенные ветром" - у них 32%. На второй строчке расположились Ромео и Джульетта из одноименной трагедии Уильяма Шекспира с 20%, третье место занял дуэт Д'Артаньяна и Констанции "Три мушкетера" Александра Дюма с 19%. Вампир Эдвард и его подруга Бэлла из саги Стефани Майер и Золушка и Принц из сказки "Золушка" Шарля Перро получили четвертое и пятое места.

Истории,Галина Щербакова,Стефани Майер,Андрей Болконский,Александр Дюма,Шарль Перро,Михаил Шолохов,Уильям Шекспир,Александр Грин,Лев Толстой,Михаил Булгаков,
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