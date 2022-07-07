Что нельзя делать 7 июля

7 июля в народе прозвали Иван Купала — праздник, совмещающий в себе языческие и христианские традиции. В календарном цикле день Ивана Купала симметричен Рождеству, с которым связывается в библейских и богослужебных текстах. Однако по ритуальным традициям ночь на Ивана Купалу превосходит день.

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Считается, что праздник связан с летним солнцестоянием и наивысшим рассветом природы, а также с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи. На самом деле, Иван Купала является славянским вариантом имени Иоанн Креститель, потому как "креститель" с греческого буквально переводится, как "купатель".

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В церкви 7 июля отмечают рождение Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Иоанн родился в христианской семье, в которой долго не было детей. Отец и мать дожили до глубоких седин бездетными, когда с небес к ним спустился архангел Гавриил, чтобы возвестить о скором появлении у них сына, которого должны назвать Иоанн.

«Многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится ещё от чрева матери своей», – провозгласил Гавриил.

В народной традиции образ Предтечи сливается с богом плодородия и летнего солнца, а в день его рождения раньше праздновался древний праздник воды и купал (водяных божеств).

Праздник на Руси был особо почитаемым и отмечали его всей деревней, с особым размахом, гуляньями и весельем.

Праздник был столь почитаемым на Руси, что его отмечали с особым размахом – в разгульном веселье принимала участие вся деревня.

7 июля в старину собирали росу и умывали ею глаза, чтобы оздоровить их. С утра, после возвращения с реки, опрыскивали встречных водой. Главное веселье начиналось вечером. Главное веселье начиналось вечером, когда вся деревня устраивала гулянки, пляски и прыжки над костром.

В народе верили, что у сумеющих перепрыгнуть через костер мечта сбудется. Венок, брошенный в реку, предсказывал девушкам будущее в любви. Если венок утонул, то и избранник разлюбил.

В этот день запрещено плавать и купаться в водоемах одному. Строго запрещено также топтать растения, особенно лечебные. Считалось, что приводит к полосе личных неудач и неприятных проблем.