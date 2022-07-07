«Эхо Сталинграда»: почему в СССР в 1944 году произошел «беби-бум»

Великая Отечественная война унесла миллионы жизней советских людей. На фронтах, в тылу, в зонах оккупации в общей сложности погибло 26,6 миллиона мужчин, женщин и детей. Еще более трагическими стали демографические потери. После войны резко сократилось количество мужчин. Этот факт, а также голод и разруха, которые продлились несколько лет, вызвали резкое снижение рождаемости, которое ощущается и сегодня.

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Однако, даже в самые страшные годы войны женщины рожали детей и жизнь продолжалась несмотря ни на что. Особенно наглядно этот факт проявился в том, что в 1944 году имел место пусть небольшой, но несомненный рост числа родившихся детей.

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Динамика рождаемости в СССР в годы войны

Специалисты в области демографии отмечают, что из-за отсутствия исчерпывающих данных довольно трудно представить достоверную картину того, как обстояли дела в зонах оккупации. И все же кое-какие сведения у них имеются..

А.И. Репинецкий в статье «Демографическая ситуация в России в годы Великой Отечественной войны», опубликованной в 2005 году в журнале «История и археология», указывает следующие изменения численности населения РСФСР (без оккупированных территорий): если в 1941 году численность была 111 539,4 тыс. человек, то к 1945 году она составила 87 973,5 тыс. человек – 79% от довоенного уровня. Если рассматривать число жителей России по годам войны, нельзя не обратить внимание на следующее: в 1943 году в РСФСР насчитывалось 78 625 тыс. человек (70,5% от довоенного уровня), а в 1944 году – уже 90 688,5 тыс. человек (81,3% от довоенного уровня).

Что же такое произошло к 1944 году?

Разумеется, нельзя игнорировать тот факт, что к 1944 году часть оккупированных территорий РСФСР была освобождена, что повлияло на количество учтенного населения. Не менее важным следует считать то обстоятельство, что возросло число рожденных детей. Падение рождаемости в стране началось с 1942 года. До этого на свет появлялись дети, которые были зачаты еще в мирное время. Но с 1942 по 1943 год по данным демографа Б.Ц. Урланиса в стране рождалось детей в два раза меньше, чем в 1938-41 годах. Это неудивительно. Мужчины уходили на фронт, женщины оставались одни. Но даже и те, кто имел возможность общаться с мужчинами, женщины-фронтовички, например, в условиях постоянного стресса и тяжелых условий просто теряли возможность к зачатию. В книге Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», в других произведениях и мемуарах можно прочесть, что у женщин прекращалась менструация. Ко многим детородная функция не вернулась даже после войны.

И вот, на этом фоне статистика свидетельствует: в 1941 году в стране рождалось 33,3 ребенка на 1000 человек, в 42 – 20,2, в 43 – 9,9, а в 1944 – 10,5 на 1000 человек. Несомненный рост, который стабильно продержался до последнего года войны, когда рождалось 10,8 детей на 1000 человек.

Причины роста рождаемости

Основной причиной этого явления следует считать успехи Красной армии. Если зимой 1941 года, когда шла битва за Москву, победа СССР в войне еще не была предрешена, то после поражения немцев под Сталинградом, когда в «котле» оказалась огромная группировка фашистских войск, моральное состояние советского народа изменилось к лучшему. Если вначале в победу верили, желали ее и мечтали о ней, то после 2 февраля 1942 года, когда началось наступление на запад, неизбежность победы уже не вызывала сомнений. Это не могло не сказаться на общем настроении.

Кроме того, нужно учесть следующий немаловажный факт: после победы в Сталинградской битве многие бойцы получили отпуск – по ранению или как награду за совершенные подвиги. Бойцы приходили домой, к своим женам, и в результате через 9 месяцев на свет появлялись малыши.

Сама жизнь в тылу после коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, каковым называют Сталинградскую битву, хоть и несильно, но все же изменилась к лучшему. Тыловая жизнь нормализовалась, начали ритмично работать эвакуированные предприятия, прекратилась неразбериха первых военных лет. Когда шок от начала войны и ужасающих известий первых месяцев миновал, народ приобрел «запас прочности», мобилизовав все свои ресурсы.