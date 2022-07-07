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2 часа назад

Укус комара стал фатальным для жительницы Великобритании

Мира Маркина

Ориана Пеппер поехала в Бельгию на экзамены, сообщает LADBible. Укус комара в область лица под правым глазом обернулся для девушки летальным исходом.

Укус комара стал фатальным для жительницы Великобритании
Фото: unsplash.comunsplash.com

Ориана планировала стать пилотом. Но в ее планы вмешался укус насекомого, после которого лицо девушки сильно распухло. Когда британка обратилась за медицинской помощью, ей назначили курс антибиотиков и отпустили домой.

Но пару дней спустя Ориана потеряла сознание. В больнице женщина оказалась уже благодаря сотрудникам скорой помощи. Врачи зафиксировали тяжелое состояние пациентки и не смогли ей помочь.

Согласно результатам проведенного вскрытия, причиной смерти девушки стала септическая эболия – последствие укуса комара.

Ранее «Рамблер» писал о том, какие вирусы в человеке привлекают комаров.

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