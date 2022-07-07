Допустим, люди найдут инопланетян. Вот что произойдёт в первые три дня

Представьте, что человечеству всё же удалось обнаружить инопланетную цивилизацию. Что случится дальше? Авторы YouTube-канала The Infographics Show рассказали, какие сценарии возможны.

Допустим, одному учёному всё же удалось обнаружить инопланетян. Но что произойдёт с человечеством дальше?

Видео дня

Спустя минуту все в обсерватории будут проверять, действительно ли сигнал от инопланетян был получен. Далее, ещё через минуту, учёные свяжутся с коллегами по всему миру, чтобы сообщить им точные координаты объекта в небе.

Через четыре минуты результаты других учёных будут передаваться американским специалистам. К примеру, Европа может подтвердить, что действительно в небе есть что-то аномальное. Полностью подтверждено наличие сигнала будет спустя пять минут.

Через шесть минут кто-нибудь из учёных может открыть шампанское и начать праздновать новое открытие. Спустя восемь минут учёные предупреждают об инопланетном объекте министра обороны. Тот запрещает им посылать ответный сигнал инопланетянам до того, пока не будет собрана необходимая информация.

Во время совещания президент и кабинет министров приходят к выводу, что сначала нужно попытаться связаться с инопланетянами, а потом уже рассказать всему миру об этом. Президент призывает NASA начать передачу сигналов на инопланетный корабль. Для этого будет использоваться двоичный код.

Спустя 20 минут инопланетяне так и не ответят на сигнал с Земли. К этому моменту о существовании пришельцев могут знать уже все правительства всех стран мира.

Через 30 минут инопланетный корабль уже почти войдёт в атмосферу Земли. Поэтому правительство передаст полицейским приказ, согласно которому они должны быть готовы остановить грабежи, хаос и другие беспорядки.

Спустя 45 минут по всему миру людей попросят сохранять спокойствие и оставаться в своих домах. Многие начнут запираться и заколачивать двери и окна.

После этого инопланетяне наконец окажутся на Земле. Спустя 90 минут после обнаружения пришельцев становится ясно, что все правительства мира должны работать вместе, чтобы понять намерения инопланетян. Поэтому вся полученная информация будет легко перемещаться между странами.

Лингвисты и математики тем временем будут пытаться найти способ общения с инопланетянами.

Через 24 часа после первого контакта с инопланетными существами люди придут к выводу, что те приземлились с добрыми намерениями. Со временем также учёные могут обнаружить язык, при помощи которого они могли бы коммуницировать с пришельцами, и использовать его для общения.

Через 48 часов учёные начнут получать ответ от инопланетян и будут пытаться его расшифровать.

Через трое суток правительство США будет всё так же пытаться вместе со специалистами из других стран найти способ поговорить с инопланетянами. В идеальных условиях человечество в конце концов обнаружит такой способ, а пришельцы поделятся с людьми своими технологиями и знаниями.

Но есть другой сценарий - более вероятный. Скорее всего, если бы инопланетяне прилетели на Землю, то через 24 часа после первого контакта те уже начали бы уничтожать все разведывательные самолёты и забирать всех учёных. После приземления на Земле из космического корабля вышел бы флот вторжения. США вместе с другими странами стали бы сражаться с противниками, но этого было бы недостаточно.

Спустя 48 часов некоторые страны начнут войну с другими государствами, чтобы получить нужные им территории. То есть люди начнут сражаться одновременно и с инопланетянами, и друг с другом. США попытаются запустить в корабль ракету с различными опасными вирусами. Но даже это не поможет.