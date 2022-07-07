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2 часа назад

Как работает алгоритм, предсказывающий преступления

Мира Маркина

Некоторые вещи нам по-прежнему кажутся чем-то из области фантастики, но между тем они уже существуют и показывают результаты. К таким вещам относится алгоритм, способный предсказывать преступления. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

Как работает алгоритм, предсказывающий преступления
Фото: unsplashunsplash

Ученые из Чикагского университета в США разработали программу, которая может прогнозировать совершение преступлений в том или ином районе. В основе программы лежит искусственный интеллект, который изучает пространственно-временные зависимости из отчётов о происшествиях — убийствах, нападениях, грабежах, угонах авто и так далее.

Отчеты лежат в открытом доступе, поэтому с ними легко работать. Алгоритм отслеживает закономерности в базе данных, акцентируя внимание на времени и местах, и после этого может предсказать совершение преступления в ближайшую неделю с точностью до 90%.

Искусственный интеллект делит город на равные квадраты со стороной около 300 метров, и определяет вероятность преступлений для каждого квадрата. Программа уже была успешно протестирована в крупных городах, в числе которых Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго и другие.

При этом сами ученые убеждены, что применять алгоритм напрямую для предотвращения преступлений не стоит. Если увеличится число полицейских в тех районах города, где ожидается преступление, преступники могут заподозрить неладное. Таким образом, условия моделирования изменятся, и эффективность программы станет ниже.

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