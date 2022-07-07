Миф о горгоне Медузе известен каждому. Только представьте чудовище в чешуе с огромными руками и стальными когтями, у которого змеи извиваются вместо волос. Каждый, кто смотрел на на Медузу моментально превращался в камень. "Рамблер" расскажет, почему горгона Медуза — это жертва, а не монстр.

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Медуза не всегда была чудовищем. До превращения она была самой красивой из морских дев, родители которых были боги бурного моря и пучины. Прекрасная девушка с золотистыми длинными локонами вызывала восхищение у мужчин и зависть у женщин.

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Сам бог моря Посейдон очаровался ею и начал далеко не галантные попытки девушку добиться. В попытке укрыться от домогательств, Медуза спряталась в храме Афины. Но бог моря умер перевоплощаться, обернулся птицей и изнасиловал девушку.

Афина несчастную не любила и страшно разгневалась за то, что она якобы осквернила ее храм. Именно Афина превратила красавицу в монстра.

Лицо у горгоны осталось женским, но с длинными клыками желтого цвета, страшными глазами, которые могли убить одним лишь взглядом и волосами в виде ядовитых змей.

Сестры Медузы сочувствовали сестре и тоже решили превратиться в горгон. В отличии от Медузы сестры были бессмертны и отправились проводить вечность на "край земли".

Среди людей быстро распространилась весть о жестоких и кровожадных горгонах. Кто-то сказал, что только "повелитель страха" сможет завладеть головой Медузы. Зависть и злость Афины не унималась, поэтому она потребовала от Персея совершить этот "подвиг".

Афина подарила ему щит, а Гермес вручил адамантовый серп, чтобы отсечь голову Медузы. В пути Персей добыл крылатые сандалии, шлем-невидимку и волшебный мешок. Он обезглавил спящую Медузу, глядя в блестящий щит на ее отражение. Это позволило не превратиться в камень.

Голову он положил в мешок и укрылся от сестер Медузы в шлеме-невидимке. Из пролитой крови горгоны появились на свет ее дети от Посейдона — красавец великан Хрисаор и белоснежный конь Пегас, любимец муз и покровитель поэтов. Попавшие в воду океана капли крови стали кораллами, а на земле Ливии кровь превратилась в ядовитых змей и гидр.

Голова горгоны помогла Персею совершить немало подвигов. Он спас Андромеду, отданную на съедение морскому чудовищу. И спас свою мать от притязаний Полидекта, превратив его и всех его соратников в камень.