Как сложилась судьба детей Берии

Согласно официальной биографии Лаврентия Павловича, у него были всего один брак и один сын. Однако на самом деле Серго мог быть далеко не единственным ребенком Берии. По крайней мере, некоторые очевидцы событий утверждали, что, кроме Серго, у министра было еще двое детей.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Жена родила двоих

Видео дня

Как утверждает Александр Север, автор книги «Берия и НКВД накануне и в годы Великой Отечественной войны», со ссылкой на очевидцев событий, Лаврентий Берия впервые увидел свою будущую супругу в тюрьме. Дело в том, что в 1920 году он находился в заключении в Кутаиси вместе с Алексеем Гегечкори, которого навещала племянница Нино. Через несколько месяцев Лаврентий познакомился с Нино поближе на конспиративной квартире Гегечкори. Берия был так околдован красивой и умной девушкой, что ради нее научился, не зная нот, играть на фортепиано вальс Шопена. Видимо, Нино Лаврентий тоже зацепил, потому как позже она призналась, что уехала с ним в Баку по собственной воле.

В 1924 году у супругов родился сын Серго. Многие биографы называют Серго единственным ребенком четы, однако на самом деле это не так. Как пишет Андрей Сухомлинов в издании «Кто вы, Лаврентий Берия? Неизвестные страницы уголовного дела», Серго был вторым ребенком Лаврентия Берии и Нино Гегечкори: первый умер еще во младенчестве. Об этом поведала на допросе летом 1953 года сама Нина Теймуразовна. Впрочем, в связи со смертью первенца Серго Берия действительно можно считать единственным сыном наркома. Однако есть сведения, что у Лаврентия Павловича были и другие дети. Судьба некоторых из них, скорее всего, так и останется неизвестной.

Любовные похождения наркома

Вообще, Лаврентий Берия, по свидетельствам современников, супружеской верностью не отличался. Интересно, что Серго Берия, утверждавший, что его отец был образцовым семьянином, в своей книге «Мой отец Берия» признавал, что причиной крупной размолвки между его родителями действительно являлись «любовные похождения» главы семьи. Как бы то ни было, страшные легенды о том, как Лаврентий Павлович, сидя в своем черном автомобиле, чуть ли не ежедневно высматривал очередную жертву, ходят до сих пор. Да и сын Анастаса Микояна, слова которого приведены в издании «Лаврентий Берия», Льва Лурье и Леонида Малярова, также подтверждал, что Берия «разглядывал женщин, идущих по тротуару».

В качестве доказательства необузданности Лаврентия Павловича в сексуальном плане специалист по кадрам ЦК КПСС Николай Шаталин приводил тот факт, что в сейфе Берии были обнаружены женские колготки, комбинации, кофточки и другие предметы дамского гардероба. Мало того, оказывается, Лаврентий Павлович вел список своих жертв. Правда, Александр Боровой в своей книге «И потекли реки полынью» заявляет, что в упомянутый список были включены вовсе не любовницы Берии, а его агенты. Но если предположить, что в списке все же значились любовницы Лаврентия Павловича, то назвать их жертвами никак нельзя. Дело в том, что Шаталин утверждал, что в сейфе министра также хранились письма интимного содержания. Вряд ли жертвы стали бы писать нежные письма своему насильнику.

Максимишвили и Дроздова

Стоит отметить, что про пресловутый список поведал на допросе в 1953 году полковник Рафаэль Саркисов, который работал в охране Лаврентия Берии на протяжении 18 лет. Как пишет Олег Смыслов в своей книге «Любви все звания покорны», Саркисов, охарактеризовавший Берию как человека «развратного и нечестного», называл среди любовниц своего начальника студентку Майю Малочшеву, которая в результате отношений с Лаврентием Павловичем сделала аборт. Аналогичным образом закончилась связь Берии с женой Героя Советского Союза, фамилию которого Саркисов так и не вспомнил. В Тбилиси Берия сожительствовал с некоей Максимишвили, которая впоследствии родила ребенка. Саркисов по поручению министра сдал младенца в детский дом.