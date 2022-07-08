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58 минут назад

«Байстрюки Берии»: судьба внебрачных детей наркома НКВД

Русская семерка

Согласно официальной биографии Лаврентия Павловича, у него были всего один брак и один сын. Однако на самом деле Серго мог быть далеко не единственным ребенком Берии. По крайней мере, некоторые очевидцы событий утверждали, что, кроме Серго, у министра было еще двое детей.

Как сложилась судьба детей Берии
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Жена родила двоих

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Как утверждает Александр Север, автор книги «Берия и НКВД накануне и в годы Великой Отечественной войны», со ссылкой на очевидцев событий, Лаврентий Берия впервые увидел свою будущую супругу в тюрьме. Дело в том, что в 1920 году он находился в заключении в Кутаиси вместе с Алексеем Гегечкори, которого навещала племянница Нино. Через несколько месяцев Лаврентий познакомился с Нино поближе на конспиративной квартире Гегечкори. Берия был так околдован красивой и умной девушкой, что ради нее научился, не зная нот, играть на фортепиано вальс Шопена. Видимо, Нино Лаврентий тоже зацепил, потому как позже она призналась, что уехала с ним в Баку по собственной воле.

В 1924 году у супругов родился сын Серго. Многие биографы называют Серго единственным ребенком четы, однако на самом деле это не так. Как пишет Андрей Сухомлинов в издании «Кто вы, Лаврентий Берия? Неизвестные страницы уголовного дела», Серго был вторым ребенком Лаврентия Берии и Нино Гегечкори: первый умер еще во младенчестве. Об этом поведала на допросе летом 1953 года сама Нина Теймуразовна. Впрочем, в связи со смертью первенца Серго Берия действительно можно считать единственным сыном наркома. Однако есть сведения, что у Лаврентия Павловича были и другие дети. Судьба некоторых из них, скорее всего, так и останется неизвестной.

Любовные похождения наркома

Вообще, Лаврентий Берия, по свидетельствам современников, супружеской верностью не отличался. Интересно, что Серго Берия, утверждавший, что его отец был образцовым семьянином, в своей книге «Мой отец Берия» признавал, что причиной крупной размолвки между его родителями действительно являлись «любовные похождения» главы семьи. Как бы то ни было, страшные легенды о том, как Лаврентий Павлович, сидя в своем черном автомобиле, чуть ли не ежедневно высматривал очередную жертву, ходят до сих пор. Да и сын Анастаса Микояна, слова которого приведены в издании «Лаврентий Берия», Льва Лурье и Леонида Малярова, также подтверждал, что Берия «разглядывал женщин, идущих по тротуару».

В качестве доказательства необузданности Лаврентия Павловича в сексуальном плане специалист по кадрам ЦК КПСС Николай Шаталин приводил тот факт, что в сейфе Берии были обнаружены женские колготки, комбинации, кофточки и другие предметы дамского гардероба. Мало того, оказывается, Лаврентий Павлович вел список своих жертв. Правда, Александр Боровой в своей книге «И потекли реки полынью» заявляет, что в упомянутый список были включены вовсе не любовницы Берии, а его агенты. Но если предположить, что в списке все же значились любовницы Лаврентия Павловича, то назвать их жертвами никак нельзя. Дело в том, что Шаталин утверждал, что в сейфе министра также хранились письма интимного содержания. Вряд ли жертвы стали бы писать нежные письма своему насильнику.

Максимишвили и Дроздова

Стоит отметить, что про пресловутый список поведал на допросе в 1953 году полковник Рафаэль Саркисов, который работал в охране Лаврентия Берии на протяжении 18 лет. Как пишет Олег Смыслов в своей книге «Любви все звания покорны», Саркисов, охарактеризовавший Берию как человека «развратного и нечестного», называл среди любовниц своего начальника студентку Майю Малочшеву, которая в результате отношений с Лаврентием Павловичем сделала аборт. Аналогичным образом закончилась связь Берии с женой Героя Советского Союза, фамилию которого Саркисов так и не вспомнил. В Тбилиси Берия сожительствовал с некоей Максимишвили, которая впоследствии родила ребенка. Саркисов по поручению министра сдал младенца в детский дом.

Упоминал Саркисов и Лялю Дроздову. Если верить Антону Антонову-Овсеенко, автору книги «Берия», Дроздова была вызвана на заседание суда, где рассматривалось дело Берии, и начала свой рассказ с того момента, как Лаврентий Павлович ее изнасиловал. Мало того, по показаниям Рафаэля Саркисова Дроздова родила от наркома ребенка, с которым проживала в то время, когда шел судебный процесс, на даче. Дочь Дроздовой знала, кем был ее биологический отец. Знали об этом и окружающие. Тем не менее подробности дальнейшей судьбы Марты Лаврентьевны неизвестны. По данным историка Николая Зеньковича, она вышла замуж за сына члена Политбюро Александра Гришина, но брак быстро распался.

Истории,Андрей Сухомлинов,Александр Боровой,Лаврентий Берия,Александр Гришин,Анастас Микоян,Лев Лурье,КПСС,
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