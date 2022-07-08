Почему жители индийской деревни исчезли в одночасье

Деревня, расположенная посередине пустыни недалеко от города Джайсалмера в Индии, — загадочное место, пугающее полуразрушенными домами и историей пропажи местных жителей. Что же случилось с людьми 200 лет назад, рассказываем в материале «Рамблера».

Фото: Tomas Belcik/Flickr Tomas Belcik/Flickr

Деревня-призрак Кулдхара привлекает оккультистов, мистиков, туристов и ученых со всех уголков мира — все они пытаются ответить на вопрос: куда исчезли жители поселения 200 лет назад. Начнем сначала: в 1291 году деревню Кулдхара населили брамины — представители индийского духовенства. Вместе со своими семьями они заняли пустынную землю и возводили на ней постройки, создавая фундамент на будущее, на протяжении пяти столетий. Однако все изменилось в 1825 году, когда за одну ночь население (в Кулдхаре насчитывалось на тот момент 1500 человек) деревни исчезло с лица земли.

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Есть несколько легенд, которыми индийцы объясняют случившиеся. Согласно одной из них, правитель штата Раджастана по имени Салим Сингх влюбился в дочь старейшины Кулдхары и немедленно потребовал отдать девушку ему в жены. Она не ответила ему взаимностью, поэтому он поставил ее перед фактом: либо она соглашается быть с ним, либо он одним днем казнит все население деревни. Тогда старейшина Кулдхары распорядился всем жителям за одну ночь покинуть свои дома, чтобы избежать смерти. Считается, что именно они перед уходом прокляли деревню — каждый, кто ступит на территорию поселения и захочет на ней остаться, обречен на верную погибель. До сих пор остается загадкой, куда ушли жители Кулдхары и что с ними случилось.

Mirza Asad Baig/Flickr

Ученые выдвигали массу гипотез, среди которых землетрясение, голод и война. Подтверждений ничему из перечисленного нет. Деревня долго стояла заброшенной. Много раз в ней пробовали селиться отчаянные смельчаки, но каждый раз случалось что-то плохое. С тех самых пор дурная слава прочно закрепилась за этим местом.

Кто-то считает, что жестокий правитель все-таки казнил всех жителей деревни, и блуждающие призраки — их неупокоенные души. Другие уверены, что обесчещенная девушка покончила с собой и ее призрак обречен вечно скитаться в руинах.

Будь то проклятие или вера потомков, но деревня продолжает оставаться заброшенной и сегодня. Руины Кулдхары находятся в ведении Археологической службы Индии.