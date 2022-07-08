Почему пионерам запрещали здороваться за руку

В пионерских лагерях было много странных и непонятных для современной молодежи правил. Например, согласно одному из них, пионерам запрещалось здороваться за руку. Подробнее о том, почему возник такой запрет – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Частное пионерское" Кадр из фильма "Частное пионерское"

В 1926 году в журнале "Советское фото" появился снимок, на котором мальчик в галстуке отказывается от рукопожатия с председателем Совнаркома. Подпись под кадром гласила:

"Алексей Иванович Рыков здоровается с пионером, но тот твердо знает свой устав и руки не подает".

Считалось, что пионеры должно здороваться при помощи своего особенного приветствия – салюта. Нужно было поднять руку выше головы. Таким образом, подросток якобы говорил, что ставит интересы собеседника выше своих собственных. Но реальная причина такого приветствия была в другом.

Дело в том, что в СССР была эпидемия тифа, и власти старались всеми способами ограничить физические контакты людей. Мальчикам запретили пожимать руки, а девочкам целовать друг друга при встрече.