Самые громкие покушения на политиков в истории

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого 8 июля было совершено покушение, скончался в больнице. Об этом сообщил японский телеканал NHK

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67-летний Синдзо Абэ получил огнестрельные ранения во время уличного выступления. В политика дважды выстрелил 41-летний Тэцуя Ягамами из самодельного пистолета. Абэ упал на землю и вскоре был доставлен в больницу "без признаков жизни". Врачи сделали ему переливание крови, но политика это не спасло.

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Мужчина, убивший экс-премьера, оказался бывшим служащим морских сил самообороны Японии. Свое преступление он обосновал тем, что был недоволен работой Абэ на посту премьер-министра. О других самых громких покушениях на политиков читайте в материале "Рамблера".

Авраам Линкольн

Авраам Линкольн был одним из самых любимых народом президентов США. 14 апреля 1865 года Линкольн смотрел спектакль в Театре Форда в Вашингтоне без телохранителей. Джон Уилкс Бут подкрался сзади и выстрелил ему в голову в упор. Политик, который вывел Америку из гражданской войны и рабства, умер на месте.

Эрцгерцог Франц Фердинанд

В июне 1914 года эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник Австро-Венгерской империи, был убит сербом по имени Гавило Принцип в Сараево. Разочарованный австро-венгерской аннексией Боснии, Принцип был членом националистической организации под названием «Молодая Босния», целью которой было освобождение Боснии от оков внешней оккупации.

Широко распространено мнение, что это убийство стало катализатором начала Первой мировой войны в августе 1914 года: основные факторы усугубились политическими последствиями смерти эрцгерцога, и с 28 июня 1914 года Европа начала неумолимый путь к войне.

Джон Кеннеди

Пожалуй, одно из самых известных убийств в истории. 35-й президент США был убит 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас, во время поездки в автомобильном кортеже. Первая пуля из снайперской винтовки попала ему в шею сзади, а вторая в голову.

Ли Харви Освальду было предъявлено обвинение в преступлении, но он отказался от них, заявив, что его подставили. Освальд утверждал, что он был просто причастным к заговору, приведшему к убийству Кеннеди, но был застрелен до того, как его судили. О том, кто убил Джона Кеннеди, мир до сих пор точно не знает.

Махатма Ганди

Один из руководителей и идеолог национально-освободительного движения Индии Махатма Ганди всегда проповедовал мирное решение конфликтов, но сам был убит 30 января 1948 года индуистским националистом Натурамом Годзе. Это случилось. когда приверженцы учения Ганди наклонились, чтобы по традиции, докоснуться его ног. Тогда, воспользовавшись суматохой, мужчина трижды выстрелил в него из пистолета Beretta M1934. Умирая, Ганди показал жестами, что прощает убийцу.

Оказалось, что этот был антиправительственный заговор радикальных индуистов, а поводом к убийству Ганди стала его политическая позиция. Годом ранее Британская Индия по религиозному принципу разделилась на мусульманский Пакистан и индуистскую Индию. Ганди выступал за единую Индию и считая, что люди разных религий могут мирно уживаться с друг с другом, а также настоял, чтобы правительство Индии выплатило Пакистану 550 миллионов рупий, как изначально предусматривало соглашение о разделении.

"Индуские националисты считали: это из-за Ганди буйным цветом расцвела идея Пакистана. Они обвиняли Махатму в том, что его переговоры с лидерами мусульман, которые выступали за Пакистан, и привели к тому, что, получив независимость, Индия оказалась поделенной. За это его в конце концов убили. Да, в современной Индии Махатма Ганди – отец нации, и на всех купюрах его изображение, – но многие считают его убийц героями. Потому что эти двое шли на виселицу с флагом и картой Индии, единой и неделимой", — рассказывал Радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Валерий Кашин

Индира Ганди

Еще одна жертва религиозной напряженности в Индии, Индира Ганди была 3-м премьер-министром Индии и на сегодняшний день остается единственной женщиной-лидером страны. Ганди была политически непримиримой: она поддерживала движение за независимость в Восточном Пакистане и развязала из-за него войну, помогая создать Бангладеш.

Индуистка Ганди, она была убита своими телохранителями двумя мужчинами-сикхами, в 1984 году после того, как отдала приказ о военных действиях в Золотом храме в Амритсаре, одном из самых важных мест для сикхов. Смерть Ганди привела к насилию в отношении сикхских общин по всей Индии, и, по оценкам, более 8000 человек были убиты после ее смерти.

Беназир Бхутто

Первая женщина-премьер-министр Пакистана и первая женщина, возглавившая демократическое правительство в стране с мусульманским большинством, Беназир Бхутто была одной из самых важных политических фигур Пакистана. Она была убита террористом-смертником на политическом митинге в 2007 году, а ее смерть потрясла международное сообщество.