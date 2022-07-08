Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+29° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
1 час назад

Программист обнаружил в кровати возле себя «существо из ада»

Lenta.ru

В Техасе, США, мужчина проснулся рано утром и обнаружил в кровати возле себя пугающее «существо из ада». Об этом сообщает Metro.

Программист обнаружил в кровати «существо из ада»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

35-летний инженер-программист Джесси Пай рассказал, что он открыл глаза в 7:30 и планировал начать собираться на работу. Спустя мгновение он обнаружил в постели нечто похожее на червя или змею и от страха вскочил. Затем мужчина схватил телефон и начал снимать, как существо ползает по его простыням.

Вскоре Пай понял, что перед ним гигантская сколопендра. По его оценкам, длина членистоногого составляла порядка 20 сантиметров. Он разместил видео с животным в интернете и получил многочисленные советы, среди которых было предложение сжечь дом. Однако Пай оказался более милосердным, чем комментаторы. Он свернул постельное белье вместе с сколопендрой и вытряс ее в траву.

Мужчина предположил, что животное забралось к нему в дом, чтобы спастись от жары.

Гигантская сколопендра может достигать более 40 сантиметров в длину. Самки этого вида ядовиты, у человека их укусы вызывают местный отек и боль, которая может продолжаться от одного часа до нескольких дней. Возможно повышение температуры. Порой сколопендр заводят в качестве домашних питомцев.

Ранее сообщалось, что австралийские исследователи сняли на видео нападение огромной многоножки на птенца чернокрылого тайфунника. Поймав жертву, она парализовала ее мощным ядом, а затем начала поедать.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители