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2 часа назад

Блогерша рассказала об удалении из зала суда из-за «неприличного» наряда

Lenta.ru

Блогерша Рози Цеппелин из Перта, Австралия, рассказала об удалении из зала суда из-за ее неприличного наряда. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте юзерши.

Блогерша рассказала об удалении из зала суда из-за наряда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах девушка запечатлена в костюме бордового оттенка с расстегнутым пиджаком. При этом под жакетом на ней оказался только черный кружевной бюстгальтер. Кроме того, образ инфлюэнсерши дополняли накрашенные помадой красного цвета губы и распущенные волосы. По словам девушки, ее исключили из списка присяжных заседателей, поскольку сочли данный образ неподобающим.

Другие пользователи соцсети усомнились в правдивости истории Цеппелин.

«Скажи, ты же шутишь?», «Ты даже не главный участник судебного заседания. Надеюсь, это шутка»,

— отметили они.

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