Блогерша рассказала об удалении из зала суда из-за наряда

Блогерша Рози Цеппелин из Перта, Австралия, рассказала об удалении из зала суда из-за ее неприличного наряда. Соответствующий ролик появился в TikTok -аккаунте юзерши.

На размещенных кадрах девушка запечатлена в костюме бордового оттенка с расстегнутым пиджаком. При этом под жакетом на ней оказался только черный кружевной бюстгальтер. Кроме того, образ инфлюэнсерши дополняли накрашенные помадой красного цвета губы и распущенные волосы. По словам девушки, ее исключили из списка присяжных заседателей, поскольку сочли данный образ неподобающим.