Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+31° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
2 часа назад

Американка пожаловалась на "укус зомби" после нападения скунса

Газета.Ruиещё 1

В США у 39-летней местной жительницы Шерон Эванс нога покрылась язвами после того, как она ударилась о лестницу, когда убегала от скунса. Об этом сообщает издание New York Post.

Женщина пожаловалась на "укус зомби" после нападения скунса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в штате Северная Каролина. Женщина встретила скунса, когда выгуливала своих собак. Они погнались за диким животным, а тот бросился на нее. Тогда американка побежала к дому и ударилась лодыжкой о ступень лестницы. Спустя месяц на ноге появились язвы, которые, напомнили Эванс "укус зомби".

"Выглядит так, как будто что-то разъело мою кожу, и рана становится все больше",

— сказала она.

Через несколько месяцев женщина снова ударилась ногой — теперь о дверь автомобиля. У нее появились новые раны. Эванс на этот раз обратилась к врачу, который прописал ей антибиотики. Однако лекарства не помогли. В ходе очередного обследования выяснилось, что у американки гангренозная пиодермия. При этом заболевании на коже появляются язвы, наиболее часто — на ногах.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители