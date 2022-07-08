Женщина пожаловалась на "укус зомби" после нападения скунса

В США у 39-летней местной жительницы Шерон Эванс нога покрылась язвами после того, как она ударилась о лестницу, когда убегала от скунса. Об этом сообщает издание New York Post.
Инцидент произошел в штате Северная Каролина. Женщина встретила скунса, когда выгуливала своих собак. Они погнались за диким животным, а тот бросился на нее. Тогда американка побежала к дому и ударилась лодыжкой о ступень лестницы. Спустя месяц на ноге появились язвы, которые, напомнили Эванс "укус зомби".
"Выглядит так, как будто что-то разъело мою кожу, и рана становится все больше",
— сказала она.
Через несколько месяцев женщина снова ударилась ногой — теперь о дверь автомобиля. У нее появились новые раны. Эванс на этот раз обратилась к врачу, который прописал ей антибиотики. Однако лекарства не помогли. В ходе очередного обследования выяснилось, что у американки гангренозная пиодермия. При этом заболевании на коже появляются язвы, наиболее часто — на ногах.