Женщина пожаловалась на "укус зомби" после нападения скунса

В США у 39-летней местной жительницы Шерон Эванс нога покрылась язвами после того, как она ударилась о лестницу, когда убегала от скунса. Об этом сообщает издание New York Post.

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Инцидент произошел в штате Северная Каролина. Женщина встретила скунса, когда выгуливала своих собак. Они погнались за диким животным, а тот бросился на нее. Тогда американка побежала к дому и ударилась лодыжкой о ступень лестницы. Спустя месяц на ноге появились язвы, которые, напомнили Эванс "укус зомби".

"Выглядит так, как будто что-то разъело мою кожу, и рана становится все больше",

— сказала она.