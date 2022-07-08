Анаконда выпрыгнула из воды и укусила рыбака

В бразильском штате Гояс анаконда притаилась под водой, выпрыгнула и укусила рыбака на глазах у пассажиров яхты. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание NDTV.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

38-летний гид рыболовных туров Джоао Северино возглавлял группу туристов во время рыбалки на яхте на реке Арагуая. Мужчина заметил анаконду, которая свернулась кольцом под водой. Он решил снять рептилию на видео, чтобы показать ее пассажирам яхты.

На видео длительностью 20 секунд видно, как анаконда свернулась в кольцо между двумя бревнами. Когда Северино фокусирует камеру на рептилии, она делает неожиданный бросок и выпрыгивает из воды, чем пугает всех находящихся на борту яхты. Змея кусает гида, но не прокусывает его кожу. За кадром слышно, как Северино нервно смеется.

После нападения рептилия быстро уплыла, оставив экипаж яхты в шоке. Сделанная Северино запись стала вирусной в соцсетях.

Анаконды вырастают до девяти метров в длину и весят до 249 килограммов. Рептилия из семейства удавов считается крупнейшей змеей в мире. Самки этих змей значительно крупнее, чем самцы.