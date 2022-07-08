Девушка похудела на 90 килограммов за год назло бывшему

Блогерша Винни Кук похудела на 90 килограммов назло бывшему бойфренду. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
Пользовательница с никнеймом winniecock001 рассказала, что, когда она страдала ожирением и весила 158 килограммов, возлюбленный ей изменил. После разрыва с избранником девушка решила скорректировать свою внешность и показала результат, которого добилась за год.
Так, на первых кадрах ролика Кук предстала в спортивном топе и легинсах, демонстрируя полную фигуру и округлый живот. Затем юзерша позировала в джинсовом сарафане, который подчеркивал ее тонкую талию.
«Пусть знает, кого он потерял»,
— подписала на фото с преображением инфлюэнсерша.
Зрители оценили трансформацию блогерши и написали ей слова поддержки.
«Так держать!», «Сам виноват! Повезет тому, кто станет твоим новым бойфрендом», «Вау! Хотелось бы видеть реакцию бывшего парня»,
— прокомментировали они.