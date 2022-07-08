Жениха раскритиковали за неряшливый вид с нарядной невестой

Жених подвергся нападкам в сети за неподобающий внешний вид на свадьбе. Соответствующие комментарии появились под публикацией на портале Reddit.
Один из юзеров поделился фотографией, на которой были запечатлены неизвестные молодожены. Так, невеста появилась на церемонии в традиционном подвенечном платье, а жених — в брюках и повседневной рубашке с коротким рукавом.
«Представьте состояние невесты, которая потратила сотни долларов на платье, в то время как ее возлюбленный просто пришел в том, что носит всегда»,
— гласило описание поста.
Пользователи сети раскритиковали образ виновника торжества, назвав его неряшливым.
«Никогда не понимала, почему рядом с нарядной женщиной всегда мужчина в джинсах и футболке», «Выглядит так, будто он надел старую одежду, которая первой попалась под руку», «На сельских свадьбах невесты всегда разодетые, а женихи — в чем попало»,
— писали они.