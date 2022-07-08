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1 час назад

Жениха раскритиковали в сети за неряшливый вид на фото с нарядной невестой

Lenta.ru

Жених подвергся нападкам в сети за неподобающий внешний вид на свадьбе. Соответствующие комментарии появились под публикацией на портале Reddit.

Жениха раскритиковали за неряшливый вид с нарядной невестой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Один из юзеров поделился фотографией, на которой были запечатлены неизвестные молодожены. Так, невеста появилась на церемонии в традиционном подвенечном платье, а жених — в брюках и повседневной рубашке с коротким рукавом.

«Представьте состояние невесты, которая потратила сотни долларов на платье, в то время как ее возлюбленный просто пришел в том, что носит всегда»,

— гласило описание поста.

Пользователи сети раскритиковали образ виновника торжества, назвав его неряшливым.

«Никогда не понимала, почему рядом с нарядной женщиной всегда мужчина в джинсах и футболке», «Выглядит так, будто он надел старую одежду, которая первой попалась под руку», «На сельских свадьбах невесты всегда разодетые, а женихи — в чем попало»,

— писали они.

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