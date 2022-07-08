Жениха раскритиковали за неряшливый вид с нарядной невестой

«Никогда не понимала, почему рядом с нарядной женщиной всегда мужчина в джинсах и футболке», «Выглядит так, будто он надел старую одежду, которая первой попалась под руку», «На сельских свадьбах невесты всегда разодетые, а женихи — в чем попало»,