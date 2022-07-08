Диетолог рассказала о похудении на 9 кг за полгода после родов

Диетолог из Австралии сбросила девять килограммов за полгода после рождения дочери и рассказала о своем методе. Своей историей она поделилась с Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Линн Уорд из Брисбена, штат Квинсленд, утверждает, что в конце беременности весила на 19 килограммов больше чем в начале. После родов многие подписчики и клиенты просили показывать, как изменилось ее тело, и как она возвращается в форму. Однако женщина решила не зацикливаться на похудении. Кроме того, она не хотела, чтобы подписчики сравнивали ее опыт со своим. Тем не менее, с первой недели после рождения дочери, австралийка сумела сбросить 9,1 килограмма и только после этого раскрыла свой метод.

В первую очередь Уорд сосредоточилась на ежедневных прогулках и питании овощами. При этом она не изнуряла себя ограничениями и иногда ела любимые блюда, чтобы не испытывать стресса и не заедать его позже. По ее словам, она использовала технику осознанного питания и ела тогда, когда действительно хотела этого.

Также диетолог поделилась некоторыми из своих полезных привычек. Первым делом, по ее мнению, необходимо сосредоточиться на положительных эмоциях и побольше гулять на свежем воздухе. Сама Уорд старается делать восемь-десять тысяч шагов в день. Кроме того, она советует пить больше обычной воды. Регулярное питье помогает снизить аппетит и избежать переедания.

Диетолог считает, что при первом приеме пищи нужно уделять больше внимания продуктам, содержащим белок и клетчатку, чтобы как следует насытиться. Она также посоветовала внимательно следить за сигналами организма и есть только тогда, когда этого действительно хочется.

За полгода после рождения ребенка Уорд удалось сбросить более девяти килограммов. Она говорит, что ей осталось согнать еще два, чтобы вернуться к весу, который был у нее до родов.

«Сброс полутора килограммов в месяц может показаться довольно медленным, но важнее то, что это — реально, достижимо, и, что еще важнее — надежно»,