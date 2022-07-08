Итальянец женился и получил в подарок новое сердце

В Италии умирающий 47-летний местный житель, чьим предсмертным желанием было сыграть свадьбу со своей девушкой, получил новое сердце в качестве подарка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина перенес остановку сердца. После того как его госпитализировали, врачи подключили итальянца к аппарату искусственной вентиляции легких. Ему требовалась пересадка сердца, однако подходящий донорский орган не удавалось найти.

В связи с тяжелым состоянием свадьбу пара сыграла в больнице. Палату украсили воздушными шарами и букетом, сделанным из шприцов. Спустя несколько часов мужчине сообщили, что подходящее для пересадки сердце появилось в Неаполе. Орган доставили в Турин, и мужчине сделали операцию по пересадке, которая длилась семь часов. Теперь врачи ожидают, что здоровье пациента полностью восстановится.