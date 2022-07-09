Почему нельзя здороваться через порог

Многим древним приметам люди верят до сих пор, но мало кто догадывается, почему нельзя делать те или иные вещи. Например, почему нельзя здороваться и передавать что-либо через порог. Ответ на этот вопрос читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Знакомство с родителями" Кадр из фильма "Знакомство с родителями"

Примета зародилась еще на Руси, в языческие времена. У каждого дома был порог, который символизировал границу и разделял мир на безопасный и угрожающий, мир живых и мир мертвых, добро и зло. В далеком прошлом наши предки хоронили родных прямо во дворе, перед этим самым порогом. Мертвец как бы охранял жилище своих родственников и не пускал нечистую силу в дом.

По одной из версий, если гость здоровается через порог и не заходит в дом, на самом деле это не человек, а черт в человеческом обличии, и мертвый у порога не пускает его в дом.

Есть еще одна распространенная версия. Согласно ей, если взаимодействовать с людьми через порог, грань живого и мертвого, можно было смешать миры и пустить в дом неживую энергетику. Древние монголы считали, что это оскверняет жилье, делает его нечистым. В некоторых мусульманских странах считали, что приветствие через порог может разбудить духов и разгневать их.