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2 часа назад

Почему нельзя здороваться через порог

Мира Маркина

Многим древним приметам люди верят до сих пор, но мало кто догадывается, почему нельзя делать те или иные вещи. Например, почему нельзя здороваться и передавать что-либо через порог. Ответ на этот вопрос читайте в материале "Рамблера".

Почему нельзя здороваться через порог
Фото: Кадр из фильма "Знакомство с родителями"Кадр из фильма "Знакомство с родителями"

Примета зародилась еще на Руси, в языческие времена. У каждого дома был порог, который символизировал границу и разделял мир на безопасный и угрожающий, мир живых и мир мертвых, добро и зло. В далеком прошлом наши предки хоронили родных прямо во дворе, перед этим самым порогом. Мертвец как бы охранял жилище своих родственников и не пускал нечистую силу в дом.

По одной из версий, если гость здоровается через порог и не заходит в дом, на самом деле это не человек, а черт в человеческом обличии, и мертвый у порога не пускает его в дом.

Есть еще одна распространенная версия. Согласно ей, если взаимодействовать с людьми через порог, грань живого и мертвого, можно было смешать миры и пустить в дом неживую энергетику. Древние монголы считали, что это оскверняет жилье, делает его нечистым. В некоторых мусульманских странах считали, что приветствие через порог может разбудить духов и разгневать их.

Эзотерики считают, что нельзя здороваться через порог, так можно разругаться с человеком. Если передавать таким образом вещи, они останутся чужими для нового владельца. А если разговаривать с кем-то через порог, это повлечет за собой ссоры.

Истории,ПРЕДОК,
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