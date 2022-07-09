Палеонтолог рассказал о способах вернуть мамонта

Палеонтолог, научный сотрудник Дарвиновского музея Ярослав Попов в интервью RT рассказал о попытках ученых со всего мира возродить мамонтов и о том, насколько эта идея разумна. Он поведал, что есть несколько способов возвращения мамонтов в наш мир, однако пока существенных сдвигов на этом поприще отмечено не было.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Один из вариантов - клонирование. «Для клонирования мамонта в идеале нужна живая клетка, ну или, в крайнем случае, мёртвая, но с полным геномом. К сожалению, даже в лучше всего сохранившихся мумиях мамонтов и других животных ледникового периода молекулы ДНК очень сильно фрагментированы», - объяснил Попов. Между тем, отмечает он, ученым удалось восстановить полный геном мамонта с помощью компьютерных технологий, однако пока не существует возможности преобразовать компьютерную модель в химическую молекулу генетического кода.

Видео дня

Еще одна проблема, которая затрудняет реализацию плана с клонированием - отсутствие уверенности в том, что современная индийская слониха сможет выступить в роли суррогатной матери для клонированного мамонтенка: «сможет ли она выносить такого детёныша, так как он будет других размеров и других пропорций».

Другой способ возрождения мамонтов, который прорабатывают ученые - «превращение» слона в мамонта. «Методами генной инженерии можно изменить гены слона, внедрив в их ДНК отдельные гены мамонта. Животное должно покрыться шерстью, у него должен вырасти горб и т. д.», - отметил палеонтолог.

Он добавил, что если когда-нибудь эксперименты по возрождению мамонтов увенчаются успехом, звери ледникового периода смогут содержаться в зоопарках. Для них нужны специальные климатические условия, которых на нашей планете уже нет, уверен Попов. Тем не менее, в России уже на протяжении нескольких лет реализуется проект «Плейстоценовый парк». На территории заповедника пытаются восстановить как раз ту самую тундростепь, в которой когда-то жили мамонты и шерстистые носороги. Туда уже заселили потомков животных ледникового периода и некоторые виды, сохранившиеся до нашего времени. Возможно, в такую зону можно будет поместить и мамонта, заключил ученый.