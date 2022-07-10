Только 1% людей может найти двух кошек на картинке

Считаете ли вы себя внимательным человеком? В детстве родители и учителя давали нам картинки-упражнения, нацеленные на развитие наблюдательности и внимания к деталям. Сейчас такие задания можно встретить на просторах интернета и нельзя не согласиться, что поиск ответов на вопросы “на засыпку” – очень увлекательное занятие. Сегодня мы предлагаем вам провести пару минут с пользой, решив небольшую задачу на внимательность. Приятным бонусом станет то, что главные герои картинки – это котики!

Фото: Petstory Petstory

Пользователи интернета делятся видео, на которых показано изображение семьи, сидящей в гостиной. Необходимо найти на картинке двух спрятавшихся кошек.

Petstory

В видеоролике изображена сценка, как мужчина сидит и читает газету, его жена сидит в кресле напротив, а их дочь играет на полу. И хотя обнаружить главных персонажей-людей легко сразу, вам может понадобиться немного больше времени, чтобы увидеть спрятавшихся в изображении питомцев.

В описании говорится, что быстро распознать котиков на картинке может лишь 1% самых внимательных людей. Ну, что, насколько острое у вас зрение?

Petstory

И это – не единственная хитрая задачка на наблюдательность с животными, которая пользуется популярностью в интернете! Вы также можете проверить свои силы в оптической иллюзии. Задача простая – найти второе животное на изображении в течение 20 секунд.

Petstory

На чёрно-белой картинке, в лучших традициях басен Крылова, можно легко увидеть ворону, держащую в клюве кусочек сыра. Автор изображения предлагает пользователям быстро понять, где на иллюстрации скрыто второе животное. Видите ли вы его?