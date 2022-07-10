Крапивное заговенье: что нельзя делать 11 июля

Православные в этот день готовятся к Петрову дню и завершают Петров пост. В народе 11 июля называют Крапивным заговеньем и верят, что после этого дня крапива теряет свои целебные свойства. Поэтому 11 июля нужно заготовить ее впрок и сварить из неё щи.

Фото: СОВА СОВА

11 июля не следует ругать детей, иначе они станут замкнутыми. Если же в этот день жена начнёт критиковать мужа, вскоре им придётся "латать отношения". В этом были уверены наши прапрабабушки.

В этот понедельник ни в коем случае нельзя выходить из дома в несвежей или ветхой одежде. 11 июля желательно облачиться в новое или просто чистое одеяние. Тогда удастся привлечь к себе удачу.

Грехом в этот день считается уборка и рукоделие. Также не следует заниматься ремонтными работами, стиркой, глажкой и т. п. Единственное, что не запрещено, - это обязательные бытовые занятия (например, мытьё посуды).