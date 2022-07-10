Крапивное заговенье: что нельзя делать 11 июля

Православные в этот день готовятся к Петрову дню и завершают Петров пост. В народе 11 июля называют Крапивным заговеньем и верят, что после этого дня крапива теряет свои целебные свойства. Поэтому 11 июля нужно заготовить ее впрок и сварить из неё щи.
11 июля не следует ругать детей, иначе они станут замкнутыми. Если же в этот день жена начнёт критиковать мужа, вскоре им придётся "латать отношения". В этом были уверены наши прапрабабушки.
В этот понедельник ни в коем случае нельзя выходить из дома в несвежей или ветхой одежде. 11 июля желательно облачиться в новое или просто чистое одеяние. Тогда удастся привлечь к себе удачу.
Грехом в этот день считается уборка и рукоделие. Также не следует заниматься ремонтными работами, стиркой, глажкой и т. п. Единственное, что не запрещено, - это обязательные бытовые занятия (например, мытьё посуды).
По поверьям, если в последний день Петрова поста идёт дождь, то на радугу смотреть не стоит. В противном случае в жизни могут начаться не самые радужные перемены. Если же при выходе из дома начать крутить головой по сторонам, можно привлечь внимание темных сил. По поверьям, нечисть "увидит", что жильё осталось без хозяина, и проникнет в него.