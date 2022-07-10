Что делать 10 июля, чтобы сохранить здоровье и богатство

Сегодня православные люди отмечают Самсонов день. Этот праздник хранит в себе много древних традиций: обязательная варка каши на молоке, гадания, похлопывание детей лопухами и отказ от свиданий под березой. Люди издавна верили, что в этот день нужно соблюдать определенные традиции, чтобы не навлечь на себя беду.

Кем он был

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Святой Самсон Странноприимец жил в Риме во времена императора Юстиниана I. С раннего детства мальчик мечтал стать врачом, поэтому пошел учиться медицине. Однажды император тяжело заболел, и уже никто не верил в его выздоровление. Тогда молодого врача Самсона позвали на помощь, и он смог поднять Юстиниана I на ноги. Всю свою жизнь Самсон посвятил лечению людей, а после смерти был причислен к лику святых. Люди всегда обращались к святому за помощью, если понимали, что ждать ее больше неоткуда. Ему читали молитвы о выздоровлении родных и просили помощи для тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации.

Что говорит народный календарь

В народном календаре Самсонов день связан с людьми и сенокосом. Согласно приметам, 10 июля было принято приглашать в дом странников, которых нужно было досыта накормить и уложить спать в лучшем месте своего дома. Также было много традиций, связанных с сенокосом и самим сеном.

Что можно делать в Самсонов день

Утро православным полагается начинать с каши на молоке и с большим количеством сливочного масла. Так предки отдавали Самсону дань и задабривали его, чтобы попросить о финансовом благополучии. Также каждый верующий должен в этот день сходить в храм, чтобы поклониться лику святого.

Если по пути вы встретили нищего, то ему положено дать денег. Предание гласит, что чем больше ты отдашь нуждающемуся, тем больше получишь сам.

Те семьи предков, которые работали на сенокосе, должны были как можно скорее завершить свои работы и попросить святого Самсона уберечь их сено от дождя, чтобы оно не сгнило. Для этого произносили такие слова: «Будет сено зеленым, то тогда каша станет черной, а если же сено черно, то каша бела», пишет «Учительская газета».

Еще в Самсонов день полагалось «бить» детей лопухами и приговаривать: «Не будь лопухом». Предки верили, что если сделать это трижды, то ребенок будет умным.

Что нельзя делать в Самсонов день

Для того чтобы не разгневать святого, существовал и ряд запретов: назначать свидание у березы не рекомендовали, так как в этот день дерево могло принести тоску; лежать на сене тоже запрещено, если не хочешь, чтобы оно сгнило; нельзя было вести лошадь работать, не освятив ее в церкви: святая вода должна уберечь коня от болезней; отказывать в помощи нуждающимся нельзя, чтобы самим не стоять с протянутой рукой; маленьких детей не укладывали спать одних, чтобы им не навредила нечистая сила.