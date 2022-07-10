Великая депрессия: как СССР спас США

Два масштабных события первой трети XX века происходили параллельно и были взаимосвязаны, хотя ни в США, ни в СССР было не принято акцентировать внимание на взаимопомощи двух лидеров антагонистических систем: капитализма и социализма. Приоткроем немного завесу над этим вопросом.

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Крах экономики США

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Всё началось 27 октября 1929 года – когда биржевые индексы рухнули и финансовая система потянула за собой всю экономику США. Крах биржи вынул из карманов инвесторов свыше $40 млрд, лопнули около 5000 банков, безработица в пик кризиса достигала 25%. Промышленное производство сократилось более чем вдвое за 1929 – 1933 годы. Фермеры потеряли половину доходов. Из 5 млн ипотечных кредитов в городах 844 тысячи были просрочены в 1930 – 1933 годах. Миллионы безработных передвигались по всей стране, но работы не было, как и еды. Бесплатные столовые открывали все, кто мог, даже Аль Капоне.

Президент Герберт Гувер не знал, что делать и его оппонент на президентских выборах Франклин Делано Рузвельт предложил систему мер, называемых в отечественной традиции «Новым курсом», хотя правильнее было «Новая сделка» (New Deal). Рузвельт базировался на принципах, предложенных британским экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом – государственное вмешательство в создание рабочих мест и стимуляция экономической активности при серьёзном госконтроле. Конгресс США принял «Новый курс» в первый президентский срок ФДР (как называли президента США в газетах и частных беседах), в 1933 – 1936 годах.

Наиболее ярые противники называли Рузвельта социалистом за недоверие к «невидимой руке рынка» и введению, где только можно, плановых основ и госрегулирования. Некоторые из новшеств, предложенных Рузвельтом, действуют и в наши дни: Федеральная корпорация по страхованию вкладов и Комиссия по ценным бумагам и биржам... Неприятие вызвала и конфискация у населения золота.

Американцы до 1 мая 1933 года должны были сдать золото государству, получив по $20,66 за тройскую унцию бумажными деньгами. Сдать золото можно было в любом банке с лицензией на операции с драгметаллом. Тем, кто припрятал золото, угрожал штраф в $10 тысяч или 10 лет тюрьмы. Был запрещён вывоз золота за границу, доллар девальвировали, банки укрупнили, они получили от государства льготные кредиты и субсидии.

Промышленностью, разделённой на 17 групп, занималась Национальная администрация восстановления промышленности. Аналогичные учреждения действовали и в других отраслях экономики. Безработным платили деньги за общественные работы.

Сотрудничество с СССР

Затяжной кризис вынудил американских капиталистов обратить внимание на СССР, где тогда началась индустриализация и нужны были материалы, технологии, опытные инженеры и рабочие. Широко известен Арманд Хаммер, сделавший миллиарды на советских контрактах. Но он был не одинок. Широко сотрудничал с СССР Генри Форд, чьи машины дали жизнь целому семейству советских автомобилей и тракторов, включая легковые, грузовые и даже броневики.