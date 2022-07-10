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19 минут назад

Почему людям так хочется верить в существование инопланетян

Ferra.ru

Многим хочется верить, что, помимо них, во Вселенной есть и другие разумные существа. Но почему эта идея так прочно укоренилась в сознании человечества?

Почему люди верят в инопланетян
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Доцент психологии из Университета Северной Дакоты в США Эндрю Абейта в 2017 году принимал участие в проведении исследования «Мы не одиноки». Этот эксперимент состоялся в 2017 году. Оказалось, что люди, которые верят в инопланетян, реже являются религиозными. Такие люди, кроме того, больше думают о смысле жизни.

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Учёные из Университета Фрибурга обнаружили, что те, кто верит в существование высшей цели, в реалистичность Библии и в божественное творение, чаще верят и в теории заговора.

Вообще теории заговора, связанные с вакцинами, НЛО и т.п., становятся популярными обычно в кризисные для человечества моменты. По словам Карен Дуглас, профессора социальной психологии Кентского университета, люди становятся наиболее восприимчивы к таким теориям, когда их важные психологические потребности не удовлетворяются. Например, потребность в знаниях, в уверенности в завтрашнем дне, в безопасности.

При этом представление об НЛО как о летающей тарелке возникло благодаря СМИ. Несмотря на то что пилот и бизнесмен Кеннет Арнольд описал необычные корабли, которые увидел, как блюдца, прыгающие по воде, журналисты решили написать об этом по-другому.

Поэтому если сегодня человек верит в существование инопланетян, то он с большей вероятностью поверит, что свет в небе - это и есть летающая тарелка. Причём иногда он может добавить подробности, которых на самом деле не было. Это подтверждают, например, эксперименты, связанные с ложной памятью.

В 2002 году в Гарвардском университете специалисты выяснили, что люди, которые были убеждены, что их похищали инопланетяне, а также те, кто думал, что их похитили, но не мог этого вспомнить, сильнее подвержены возникновению у них ложных воспоминаний. В то же время у тех, кто не верил, что они были похищены пришельцами, реже появлялись ложные воспоминания.

Ряд исследований также обнаружил, что такие воспоминания о похищениях инопланетянами могут быть связаны с сонным параличом. При таком состоянии человек какое-то время перед засыпанием или после пробуждения не может двигаться или говорить.

Истории,Кеннет Арнольд,Гарвардский университет,
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