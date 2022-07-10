Что будет, если не посидеть на дорожку

Традиция присесть на дорожку сохраняется во многих семьях до сих пор. Без этого ритуала нельзя отправляться в дорогу. Откуда пошла эта примета и что она означает, рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Батя" Кадр из фильма "Батя"

Еще в Древней Руси наши предки считали, что если отправиться в путешествие, не посидев перед этим на дорожку, поездка выдастся неудачной, в пути с человеком может случиться несчастье. Поэтому путника провожала в дальнюю дорогу вся семья. Обязательно нужно было посидеть и помолчать, после чего глава семьи первым вставал и благословлял человека.

Откуда появилась эта примета? Дело в том, что наши предки верили в то, что в каждом жилье есть свой домовой, с которым надо было считаться. Ему оставляли подношения, хлеб и молоко, чтобы в доме царило благополучие. Сиденье перед дорогой - это тоже дань домовому. Таким образом люди как бы спрашивали разрешение у существа на поездку. Сейчас люди вряд ли присаживаются на дорожку, чтобы отдать дань домовому, однако делать так все равно продолжают.