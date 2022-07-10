Россиянин повесил объявление на парковке и разозлил сеть

Житель подмосковных Мытищ повесил на парковке объявление и разозлил пользователей сети. Фотографию послания мужчины для соседей опубликовали в группе «Мытищи Онлайн» во «ВКонтакте».

Фото: Мослента Мослента

«Пожалуйста, уберите машину и больше никогда сюда не ставьте! Здесь у каждого очень давно свои парковочные места»,

— написал житель Подмосковья, добавив, что хоть он это место официально и не покупал, но «выстрадал» его.

Юзеров возмутило такое объявление. Многие поинтересовались, где в таком случае должны парковать свои авто новые жильцы.

«Кто успел, тот и поставил. Все "твое" у тебя дома», «Котируется только свидетельство на собственность», «Это не нормально»,