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2 часа назад

Россиянин повесил объявление на парковке и разозлил сеть

Мослента

Житель подмосковных Мытищ повесил на парковке объявление и разозлил пользователей сети. Фотографию послания мужчины для соседей опубликовали в группе «Мытищи Онлайн» во «ВКонтакте».

Россиянин повесил объявление на парковке и разозлил сеть
Фото: МослентаМослента

«Пожалуйста, уберите машину и больше никогда сюда не ставьте! Здесь у каждого очень давно свои парковочные места»,

— написал житель Подмосковья, добавив, что хоть он это место официально и не покупал, но «выстрадал» его.

Юзеров возмутило такое объявление. Многие поинтересовались, где в таком случае должны парковать свои авто новые жильцы.

«Кто успел, тот и поставил. Все "твое" у тебя дома», «Котируется только свидетельство на собственность», «Это не нормально»,

— прокомментировали подписчики сообщества. Однако нашлись и те, кто защитил автора текста, отметив его вежливый тон.

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