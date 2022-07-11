Немое кино и рок-опера: чем примечательно 11 июля

Чем примечательна дата 11 июля?
Сегодня, 11 июля, празднуется Всемирный день народонаселения и Всемирный день шоколада. 11 июля в Казани начали строить инородческую семинарию, началась подготовка к съемкам к первому художественному фильму в республике "Булат Батыр", Курбан-байрам стал официальным выходным, изобрели лампу накаливания, впервые показали рок-оперу "Иисус Христос — суперзвезда". Родились композитор Алмаз Монасыпов, модельер Джорджио Армани, актер Антон Табаков. Умерли поэт Евгений Боратынский, переводчик Салмана Рушди Хитоси Игараси, музыкант Томми Рамон. Подробнее — в обзоре "Реального времени".
11 июля 1872 года в Казани заложили первые камни здания инородческой учительской семинарии. Учебное заведение открылось 26 ноября 1872-го с директором Николаем Ильминским. Здесь готовили учителей для мордовских, чувашских, марийских, удмуртских, кряшенских школ — более полутора тысяч человек. Семинария находится на улицах Фатиха Карима и Шигабутдина Марджани.
11 июля 1925 года родился композитор Алмаз Монасыпов. Дирижер театра оперы и балета и оркестра Татарской филармонии, он с 1973 года жил в Москве. Монасыпов — исследователь дореволюционной традиции баитов и мунаджатов. Самое его экспериментальное произведение, вокально-симфоническая поэма 1974 года "Тукай аһәңнәре", объединяет стихи Тукая с электроникой, джазом и восточными ритмами.
11 июля 1927 года в город приехала съемочная группа фильма "Булат Батыр". История двух братьев во время Пугачевского бунта — первый полнометражный художественный фильм, созданный в республике. В картине можно увидеть съемки Казанского кремля того времени.
11 июля 1992 года по решению Верховного Совета РТ Курбан-байрам официально стал выходным днем. Для верующих с ночи по Казани ходят рейсовые автобусы, поскольку утренние молитвы начинаются с восходом солнца. В этот день принято посещать родных и поминать усопших.
11 июля 2021 года "Реальное время" рассказывало о ситуации с законом о праве на бесплатное второе высшее образование в области искусств. Авторы законопроекта объясняли: в творческие профессии зачастую приходят люди в зрелом возрасте, имеющие высшее образование по другой специальности. Между тем Татарстан уже не первый год поднимает проблему нехватки творческих кадров, тем более творчески образованных.
11 июля 1844 года (по новому стилю) в Неаполе умер поэт Евгений Боратынский. В Казани жили родители его жены Настасьи Энгельгардт, здесь его сын Николай стал предводителем дворянства Казанского и Царевококшайского уездов. Сейчас усадьба Боратынских — музей самого поэта и его потомков.
11 июля 1874 года Александр Лодыгин получил патент на "способ и аппараты электрического освещения" — в Австрии, Великобритании, Франции, Бельгии и других странах. Накаливался стерженек из ретортного угля под стеклянным колпаком. За это комиссия, созданная на физико-математическом отделении Академии наук, присудила ему Ломоносовскую премию.
11 июля 1971 года в Питтсбурге впервые показали рок-оперу "Иисус Христос — суперзвезда", написанную Эндрю Ллойдом Уэббером и Тимом Райсом годом ранее. На Бродвее ее поставили в том же 1971-м. В Питтсбурге на премьере на местной Сивик-Арене присутствовали 13 тысяч человек.
11 июля 1991 года в Японии на рабочем месте был убит переводчик романа Салмана Рушди "Сатанинские стихи" Хитоси Игараси. К этому призвал ранее лидер исламской революции в Иране Рухолла Хомейни. Игараси закончил докторантуру в сфере исламских искусств в Токио, также он занимался переводами Авиценны.