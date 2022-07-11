В сети вспомнили московские телефонные будки

«Голубого цвета потом стали они», «У меня рядом с подъездом были будки следующего поколения, без шишки на крыше. Потом уже были не будки, а коробки на ножке. А теперь вообще места даже не видно, где стояли», «Ух ты! Цвета какие красивые», — прокомментировали юзеры.

По мнению некоторые пользователей, московские телефонные будки были даже более узнаваемы, чем знаменитые английские. Другие вспомнили, что когда-то звонок стоил всего две копейки, а если в кармане не было таких денег, можно было попросить у прохожих, которые часто приходили на помощь.