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2 часа назад

В реке нашли отправленное 44 года назад послание в бутылке

Lenta.ru

Отец и сын гуляли по берегу реки Йорк в американском штате Вирджиния и нашли послание в бутылке, отправленное ребенком 44 года назад. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

В реке нашли отправленное 44 года назад послание в бутылке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Брайан Далиедж рассказал, что гулял с сыном возле реки Йорк и нашел на выступе над водой старую стеклянную бутылку из-под Pepsi. По всей видимости, ее вынесло туда волной.

«В бутылке лежала записка, которую написал ребенок. В тексте был указан номер телефона. Автор послания просил нашедшего связаться с Доном Кендриком», — утверждает мужчина.

Поскольку по указанному в записке номеру не отвечали, жена Далиеджа опубликовала фотографии находки в соцсети. Пост привлек внимание Трейси Кендрик, которая знала, что в детстве ее муж Дон бросил в реку несколько бутылок с посланиями. Это произошло 44 года назад, когда ему было 12 лет.

«Мы предложили [вернуть] бутылку Дону Кендрику, но пока не получили ответ», — говорит Далиедж.

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