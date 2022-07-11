В реке нашли отправленное 44 года назад послание в бутылке

Отец и сын гуляли по берегу реки Йорк в американском штате Вирджиния и нашли послание в бутылке, отправленное ребенком 44 года назад. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Брайан Далиедж рассказал, что гулял с сыном возле реки Йорк и нашел на выступе над водой старую стеклянную бутылку из-под Pepsi. По всей видимости, ее вынесло туда волной.

Поскольку по указанному в записке номеру не отвечали, жена Далиеджа опубликовала фотографии находки в соцсети. Пост привлек внимание Трейси Кендрик, которая знала, что в детстве ее муж Дон бросил в реку несколько бутылок с посланиями. Это произошло 44 года назад, когда ему было 12 лет.