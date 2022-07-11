Зачем Сталин сделал «маршала Победы» министром обороны Польши

Легендарного маршала Победы Константина Рокоссовского руководство Польши попросило стать первым министром обороны ПНР. За 6 лет пребывания на этом посту поляк Рокоссовский основательно модернизировал польскую армию.

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Берут попросил за него Сталина

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Министром национальной обороны Польши Константина Рокоссовского видел президент этого государства Болеслав Берут, который спустя 4 года после Победы попросил Сталина направить маршала на этот пост. Общеизвестно, что Рокоссовский был поляком, и на тот момент не существовало более харизматичного и деятельного представителя этого этноса, который мог бы устроить работу военного ведомства лучшим образом, чем это мог бы сделать Константин Константинович.

Рокоссовский к 1949 году создал и возглавил в Польше Северную группу войск СССР, много делал для укрепления народного хозяйства государства. Несколько польских городов признали его своим почетным гражданином в благодарность за освобождение от гитлеровцев в Великой Отечественной войне.

Известно, что на жизнь К. К. Рокоссовского за время его министерства в Польше дважды покушались польские националисты.

Чего он добился на посту министра

С 1949 по 1956 год К. К. Рокоссовский, по сути «сделал» польскую армию, перевооружив и реорганизировав ее с учетом современных требований (угрозы ядерной войны). В Польше при непосредственном участии Константина Константиновича была налажена работа оборонной промышленности, запущено производство военной техники, создана и усовершенствована инфраструктура, необходимая в условиях военного времени.

В Войске Польском при Рокоссовском ввели новый устав, солдат учили на основе методик, используемых в Советской армии. Константин Константинович лично курировал это процесс, постоянно бывая в частях. Для подготовки офицерского состава в Польше были открыты три военных вуза.

Параллельно К. К. Рокоссовский занимал пост зампреда совета министров Польши, входил в Политбюро Центрального комитета Польской объединенной рабочей партии и за год до своего отъезда присутствовал при подписании знаменитого Варшавского договора, закрепившего биполярность мира на ближайшие 36 лет.

Смещение «символа сталинизма»

Когда в Польше к власти пришел Владислав Гомулка, позиции Рокоссовского пошатнулись, поскольку его считали «сталинистом», а новый руководитель государства придерживался антисталинской политики. Константин Константинович был смещен со всех руководящих постов, и это решение было одобрено тогдашним генсеком СССР Н. С. Хрущевым.