Грузинка хотела усилить загар отваром из инжира и получила тяжелый ожог

16-летняя жительница Тбилиси попала в больницу с тяжелыми ожогами после того, как попыталась усилить свой загар отваром из инжира. Об этом сообщает "Sputnik Грузия".

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Молодая девушка получила ожоги второй и третьей степени. У нее повреждена кожа в области груди и верхние конечности.

"Сегодня во время обхода я понял, что Грузия не только родина вина, но и инжира",

– пошутил глава клиники, в которую поступила пострадавшая, Гуга Кашибадзе.

Несмотря на регулярные предупреждения врачей о повышенном риске возникновения ожогов из-за использования отвара инжира, в Грузии он остается популярным средством "народной косметики". Каждый год несколько человек попадают в больницу по этой причине.