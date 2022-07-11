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2 часа назад

Грузинка получила тяжелый ожог из-за желания усилить загар отваром из инжира

Газета.Ru

16-летняя жительница Тбилиси попала в больницу с тяжелыми ожогами после того, как попыталась усилить свой загар отваром из инжира. Об этом сообщает "Sputnik Грузия".

Грузинка хотела усилить загар отваром из инжира и получила тяжелый ожог
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Молодая девушка получила ожоги второй и третьей степени. У нее повреждена кожа в области груди и верхние конечности.

"Сегодня во время обхода я понял, что Грузия не только родина вина, но и инжира",

– пошутил глава клиники, в которую поступила пострадавшая, Гуга Кашибадзе.

Несмотря на регулярные предупреждения врачей о повышенном риске возникновения ожогов из-за использования отвара инжира, в Грузии он остается популярным средством "народной косметики". Каждый год несколько человек попадают в больницу по этой причине.

Ранее дерматолог Григорий Ибрагимов заявил, что лечить солнечные ожоги спиртом и присыпками опасно.

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