Мужчина нашел клад под крыльцом собственного дома

Житель американского города Уайлдвуд, штат Нью-Джерси, решил отремонтировать собственный дом и нашел клад под крыльцом. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Четыре года назад Рич Гилсон и его жена Сюзанна купили построенный в 1920-х годах коттедж. Они занялись ремонтом нового жилья: подняли его и поставили новый фундамент. Чтобы удалить старый, Гилсон воспользовался мини-экскаватором. В ходе работ мужчина обнаружил два странных предмета.

«Я решил, что это мусор, поднял их и отбросил в сторону»,

— рассказывает он. Спустя два дня находки снова привлекли его внимание. Он понял, что это бумажные свертки, перетянутые резинкой.

«Я рассмотрел их, увидел зеленый оттенок и понял, что это деньги. Они были похожи на сложенные вместе мини-сигары»,

— отметил американец. Таким образом ему и его жене удалось отыскать тысячу долларов купюрами по 10 и 20 долларов, напечатанными в 1934 году.

Гилсон подозревает, что наличные могли быть связаны с нелегальной деятельностью. В пересчете на цены 1930-х годов эта сумма эквивалентна современным 20 тысячам долларов (1,2 миллиона рублей).

«У меня ощущение, что произошло что-то подозрительное. Каким-то образом кто-то получил новые купюры, скрутил их, поместил в кувшин. Кто-то прятал их, и не просто под кроватью или в стене»,

— пояснил мужчина.

Американец отметил, что собирается оставить деньги себе.

«Я не буду тратить эти деньги. Эта история гораздо ценнее, чем их стоимость»,