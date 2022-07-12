Что случилось со следователем Колчака, который его вёл

Николай Соколов весьма негативно воспринял свержение монархии. А потому ни в коем случае не хотел сотрудничать с новой, чуждой ему властью. Поэтому неудивительно, что, когда Колчак подключил его к расследованию убийства царской семьи, он со всем жаром окунулся в это дело. Наверняка он понимал, что, возможно, ему придется заплатить за это своей жизнью.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Следователь-бродяга

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Николай Алексеевич Соколов являлся уроженцем Мокшана Пензенской губернии. Его отец был довольно зажиточным купцом. Однако Николай решил посвятить себя служению Фемиде. Он уехал на Украину в Харьков, где закончил юридический факультет местного университета, а затем вернулся на родину. В 1911 году Соколов уже занимал должность следователя по особо важным делам.

Через 6 лет, когда грянула революция, Николай Алексеевич добровольно оставил свой пост. Он объяснял свое увольнение ухудшением здоровья. На самом же деле следователь просто не желал служить советской власти. К тому же его происхождение и должность при встрече с большевиками не сулили ему ничего хорошего. Тем более что у Соколов уже был план: он нарядился в одежду бродяги и отправился пешком в Сибирь, к белому адмиралу Колчаку. Все надежды Николая Алексеевича были связаны исключительно с белогвардейцами.

Расследование убийства

Соколов добрался до Омска, где снова стал следователем по особо важным делам. В феврале 1919 года Николай Алексеевич наконец увиделся с Колчаком. Тот поручил Соколову расследование дела об убийстве Николая II, членов его семьи и приближенных. Предыдущие следователи Наметкин и Сергеев не устроили адмирала.

Колчак, провозгласивший себя правителем России, выписал Николаю Алексеевичу охранную грамоту, согласно которой все граждане должны были исполнять требования следователя и всячески содействовать ему. Курировал работу генерал Дитерихс.

Соколов лично выезжал в Алапаевск и Екатеринбург, где опять же лично осматривал дом Ипатьева. Побывал он и в урочище Четырех Братьев и организовал там обширную поисковую деятельность. Следователь сам допрашивал всех возможных свидетелей и очевидцев убийства. Он собрал множество важных для истории сведений и материалов.

В ходе расследования Соколов выяснил, что тела жертв расчленили, облили керосином и сожгли, а то немногое, что от них осталось, уничтожили при помощи серной кислоты.

Странная смерть

Тем временем большевики наступали. В июле 1919 года они взяли Екатеринбург. Соколову пришлось спасать материалы расследования, и он уехал с ними в Харбин – русский город на территории Китая, куда тогда бежали многие белогвардейцы.

Оттуда, заручившись поддержкой французского военачальника Мориса Жанена, следователь вместе с собранной им информацией и документами уехал в Париж. Он обосновался в предместье столицы Франции и продолжил работу.

Незадолго до смерти Николай Алексеевич даже опубликовал некоторые материалы, касавшиеся убийства царской семьи. Однако на этом расследование закончилось. 23 ноября 1924 года Соколов скончался. На тот момент ему было всего 42 года. До сих пор обстоятельства и причины его внезапной кончины вызывают больше вопросов, чем ответов. Согласно официальной версии, у следователя случился разрыв сердца.