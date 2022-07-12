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1 час назад

В древней гробнице «Камень Артура» нашли следы разграбления

Мир24

Древняя гробница в Великобритании, известная как «Камень Артура», была разграблена в новое время. Археологи сделали такое предположение, так как во время исследований им не удалось найти в камере никаких костей и артефактов, сообщает CNN.

В древней гробнице «Камень Артура» нашли следы разграбления
Фото: Мир24Мир24

Гробница представляет собой несколько крупных камней, сложенных в виде стен и покрытых огромным валуном. Легенда связывает ее с королем Артуром. Считается, что на этом месте он победил великана. Но на самом деле, как удалось установить в ХХ веке, ее возвели 5000 лет назад – гораздо раньше, чем жил легендарный правитель.

Недавно археологи впервые приступили к раскопкам этого места. Проект организован совместно командой Манчестерского университета в Англии и благотворительной организацией English Heritage («Английское наследие»).

Ученые предположили, что человеческие тела могли оставлять в камере гробницы на время, пока не завершался процесс разложения. После того, как от тела оставались только кости, их перекладывали в другое место.

«Камень Артура» был возведен в один из важнейших периодов истории Британии, когда люди научились вести сельское хозяйство и одомашнили скот, научились изготавливать орудия из полированного камня и керамики. Также стала распространяться традиция возводить крупные памятники из камня – одним из наиболее известных примеров является Стоунхендж.

Ученые полагают, что гробницу «Артура» использовали в течение всего нескольких поколений. Тем не менее, это было «впечатляющее место», имеющее значение для последующих жителей Британии.

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