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26 минут назад

Зачем Сталину нужно было столько дач

Мария Каткова

При жизни Сталина было построено около 20 одинаковых объектов для отдыха Сталина. Все они были похожи между собой — здания были зеленые, а внутренний интерьер не сильно отличался, даже расположение комнат было похоже друг на друга. Большинство дач сохранились до наших дней, но на некоторых из них Сталин не был ни разу, а регулярно отдыхал и жил на трех. О том, зачем Сталину нужно было столько дач — в материале “Рамблера”.

Зачем Сталину нужно было столько дач
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Были ли дачи в собственности

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Сами дачи Сталину не принадлежали, хоть и были построены исключительно для него, а теперь функционируют как музеи, места отдыха, заброшены или принадлежат государству.

Сталин не владел дачами, не мог их сдавать, продавать или передавать по наследству. Получается, они были у него в пользовании, поэтому стоит отметить, что говорить о том, что дачи принадлежали Сталину — нельзя. Однако они были построены исключительно для него и для приема гостей.

Самые востребованные дачи

Чаще всего Сталин появлялся на “ближней” даче в Кунцево, на даче в Сочи, на озере Рица и в еще одной резиденции в Абхазии “Холодная речка”.

Стоит отметить, что все дачи были спроектированы по единому образу и подобию. Они представляли собой 1-2 этажный дом, выкрашенный в зеленый цвет. Это было сделано для того, чтобы дом не было заметно с воздуха за деревьями. Так они сливался с листвой.

Кроме того, территория вокруг дач была довольно большой, и они находились глубоко в лесу или в горах. Дачи были окружены забором, по периметру которого ходила охрана, а после шли еще несколько охраняемых гектаров леса.

Внутри убранство было скромное, несмотря на то, что площади всех дач были большими. В каждом доме было несколько спален и кабинет, в котором Сталин тоже иногда ночевал. Все комнаты были маленькими, за исключением гостиной и обеденного зала, где вождь принимал гостей.

Конспирация и охрана

На даче в Кунцево Сталин был чаще всего, и там он жил до самой своей смерти. Там же жили члены его семьи, а также сюда приезжали в гости главы других государств. На даче в Сочи он лечился из местных источников. Историки говорят, что это ему посоветовал Анастас Микоян, якобы целебная вода в Мацесте поможет ему с сухорукостью. Совет оказался действенным, поэтому на даче в Сочи есть целый бассейн, где вождь лечился.

Остальные дачи были построены для его однодневных визитов в разные регионы Советского Союза. Поэтому, на большинстве дач Сталин был всего один раз. Он не мог оставаться в других местах из-за того, что они не были достаточно охраняемы, а все дачи были построены по единому принципу в безопасных местах, их окружал лес и всегда дежурил штат из охраны, поваров, уборщиц и другой прислуги.

Истории,Анастас Микоян,
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