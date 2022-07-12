Выжить под землей: известные случаи спасения из шахт

Десять тысяч минут под землей. В Кузбассе спасатели нашли живым горняка, который семь дней назад оказался в забое под завалами, рассказывает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.

Фото: Мир24 Мир24

Его поисковый маячок спасатели нашли практически сразу после обвала. На поиски же самого горняка потребовалась почти неделя. Спасатели вручную метр за метром пробивали туннель, периодически останавливались – простукивали трубы и ждали ответ.

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«Производили работы вдоль конвейерного става. Услышали голос и неразборчивую речь. Подумали, что показалось. Прислушались – услышали стук. Начали пытаться наладить связь»,

– рассказал помощник командира взвода Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Анатолий Бисангалиев.

Связаться с застрявшим под землей горняком удалось через трубу. Установили контакт с шахтером – машинистом буровой установки Леонидом Моисеевым.

«Через проемную трубу подали ему воду. Замерили расстояние, установили, что оно составляет 25 метров, приняли решение больше не рисковать и полезли вперед. Спасатели – просто герои. Они, рискуя собственной жизнью, пролезли, добрались к шахтеру, оказали ему первую помощь, собрали и выдвинули обратно»,

– отметил директор шахты «Распадская-Коксовая» Александр Лукиных.

Обрушение породы на шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области произошло 5 июля после землетрясения. Тогда под землей находились 190 горняков. Один человек погиб, 188 подняли на поверхность. Судьба еще одного шахтера – машиниста буровой установки Леонида Моисеева – оставалась неизвестной.

Шансов выжить под землей в течение шести дней ничтожно мало. Это спасение называют настоящим чудом. Как говорят врачи, у мужчины перелом бедра и истощение. Но угрозы для жизни нет. Горняка перевезли для лечения в клинический центр охраны здоровья шахтеров.

Похожий случай произошел в ноябре прошлого года во время аварии на шахте «Листвяжная». Тогда спасатель Александр Заковряшин смог выбраться на поверхность.

Под землей произошел пожар. Сотрудники МЧС отправились на помощь. Но во время спасательных работ произошел взрыв метана. Группа спасателей погибла. Заковряшину повезло. Он сумел выбраться самостоятельно из-под завала. Отыскал струю свежего воздуха и по ней, периодически теряя сознание, вышел на поверхность спустя почти сутки. К тому моменту спасательные работы уже почти закончились. Найти выживших не надеялись.