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37 минут назад

Американец обнаружил медведя, рывшегося в его холодильнике

Газета.Ru

Житель США обнаружил медведя, копавшегося в его холодильнике, пишет издание UPI.

Американец обнаружил медведя, рывшегося в его холодильнике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Незваный гость устроил себе обед за чужой счет, но был вынужден убежать обратно в лес. Джейсон Микел из Флориды получил от соседа сообщение, что из его гаража доносится непонятный шум, который, возможно, создают грабители.

Мужчина, вооружившись подручными средствами, отправился проверить обстановку, но вместо воров неожиданно наткнулся на медведя. Оказалось, зверя привлек холодильник, который стоял как раз в гараже Джейсона. Там хранились какие-то продукты, поэтому медведь решил устроить обед. Правда, насладиться бесплатной пищей у животного не получилось - Микел спугнул его.

"Ты решил взять всю мою еду?"

- грозно произнес американец.

Поняв, что его заметили, медведь не доел и убежал. Джейсон добавил, что сел в машину и преследовал косолапого по окрестностям, пока тот не исчез в лесу.

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