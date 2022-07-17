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2 часа назад

Зачем на Руси вдовы без одежды бегали вдоль деревень

Мира Маркина

Некоторые славянские традиции и поверья по сей день имеют место в жизни россиян. Но есть и те, которые сегодня кажутся нам по меньшей мере странными, по большей – ужасающими. Подробнее об одной из таких традиций – в материале "Рамблера".

Зачем на Руси вдовы без одежды бегали вдоль деревень
Фото: В.М.ВаснецовВ.М.Васнецов

Женщинам, чьи мужья погибали, всегда отводилось особое внимание в древних сказаниях и обычаях разных народов – не только славян. Сотни лет назад люди были уверены, что на вдовах есть особая "метка", которая либо чревата чередой несчастий, либо, напротив, защищает женщину от страшных событий.

У славян была весьма необычное поверье, связанное с вдовами. Таких женщин могли заставить раздеться догола, взять икону и побежать вокруг всех домов в округе. Но для чего это было необходимо?

Славяне придерживались этой традиции отнюдь не забавы ради. Все дело в том, что подобный ритуал должен был уберечь жилища славян от пожаров. Такая традиция была особенно распространена в карельских землях: считалось, что при помощи такого ритуала вдовы спровоцируют "Божью милость".

Вот, как описывался данный ритуал в газете 1863 года:

"Необходимо вдове или девице нагой оббежать вокруг деревни с образом Богородицы или бросать в огонь, как бы для насыщения его, сырые яйца".

Губернские ведомости рассказывали о том, что некоторые пожары удалось потушить таким образом. Однако информации о том, был ли этот ритуал вспомогательным к основному действию –тушению водой – нет.

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