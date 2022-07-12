Приведут ли в порядок Эйфелеву башню к Олимпийским играм 2024 года

Нет ничего более постоянного, чем временное. Эйфелеву башню построили в Париже к столетию Французской революции, чтобы поразить воображение гостей Всемирной выставки. Наиболее посвященные тогда считали, что "300-метровая башня", как называл ее сам создатель — инженер Гюстав Эйфель, простоит на набережной Сены "двадцать лет". Этот рубеж с тех пор многократно превзойден, и неотъемлемой части парижского силуэта уже минуло 133 года.

Фото: ТАСС ТАСС

Английская The Guardian отмечает, что основному символу Парижа необходимо серьезное восстановление, а не косметический ремонт, который планируется закончить к Олимпийским играм 2024 года — их проведение запланировано во французской столице. Эксперты, общавшиеся с изданием, подчеркивают, что башня нуждается в полной реконструкции: разобрать, отремонтировать, перекрасить, собрать. А закрашивание поверх старых слоев краски, которых уже насчитывается 19, только усугубляет коррозию.

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Слухи преувеличены?

"Напротив готического собора Нотр-Дам, на Марсовом поле поднялась настоящая колокольня современного Парижа", — восхищался некогда творением Эйфеля скульптор Раймон Дюшан-Вийон. Башня и собор, считал он, "родились из одного желания и символизируют одну мечту". Ги де Мопассан и Александр Дюма-сын отзывались о новом приобретении Парижа менее пафосно, а Эмиль Золя кардинально изменил мнение с минуса на плюс, позавтракав в ресторане в поднебесье вместе с братьями Гонкур.

На своем веку башне довелось пережить не только хвалу и критику, но даже попытку продажи. В 1925 году международный аферист Виктор Люстиг, курсировавший между Нью-Йорком и Парижем, узнал из французской газеты о трудностях с содержанием Эйфелевой башни. Он тут же попытался продать ее торговцам металлоломом, представившись уполномоченным французского правительства. Люстиг был не только дельцом, но и отличным психологом: обманутый покупатель Андре Пуассон не рискнул призвать мошенника к ответу перед законом из-за опасения стать всеобщим посмешищем.

Башня осталась на месте, и в каждую годовщину Французской революции кульминацией торжеств 14 июля становится фейерверк в ночном небе над творением Эйфеля. Многие приходят на Марсово поле, чтобы разделить эти мгновения у подножия башни с соотечественниками и туристами.

Ныне, с шестью миллионами экскурсантов ежегодно, она входит в четверку наиболее посещаемых достопримечательностей Франции — вместе с Лувром, Версалем и парком "Диснейленд Париж". В последнее время к гордости парижан стало примешиваться чувство беспокойства. "Мы видели, как горит Нотр-Дам, теперь увидим, как падает Эйфелева башня?" — спрашивает популярный еженедельник Marianne, приводя мнения и оценки экспертов.

Слухи о тяжести недуга, как водится, преувеличены, и все же часть экспертов убеждены: беспокойство за состояние башни не напрасно. Еще на рубеже прошлого столетия Эйфель оставил рекомендации по уходу за парижской красавицей. Он настоятельно предлагал перекрашивать башню заново как минимум каждые семь лет, чтобы защитить от осады времен. В период, когда мэром столицы был Жак Ширак, к "Железной даме" относились особенно бережно. В начале 1980-х годов именно деятельный градоначальник стал инициатором обширных работ, включающих самые последние методы антикоррозийной обработки и методичную покраску всех поверхностей башни.

При преемниках Ширака в мэрии внимание к башне, судя по всему, снизилось. Доклады последних лет свидетельствуют о старении металлической конструкции до такой степени, что трещины не позволяли наложить новый слой краски. В одном из докладов было задокументировано более 800 дефектов.

При аудите в 2014 году оказалось, что "держится только 10% краски". Слои были наложены один на другой, и металл лучше защищали старые. Реновация требовала больших средств. Последний по времени "лифтинг" — уже двадцатый в истории башни — был начат в 2018 году с гораздо более весомым бюджетом, чем прежде: сначала на его проведение предназначалось €40 млн, но затем сумма ассигнований была увеличена вдвое — до €82 млн.

20-й слой краски

Сейчас на сохранение башни расходуется столько средств, как никогда прежде. "Монумент прочен, он в порядке", — заверяют кураторы. Из 18 тыс. элементов конструкции только 68, как отмечают в управляющей компании, представляют проблему. Все они будут отремонтированы или заменены до начала Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

По мнению специалистов, самое важное — оберегать опоры Эйфелевой башни. Пока они в хорошем состоянии. Сложнее обстоят дела с работами по перекраске башни, которые призваны защитить ее от ржавчины, — они замедлились в связи с ненормально высоким уровнем свинца в старых 19 слоях краски и отстают от ранее намеченных сроков. Тем не менее в дирекции пока заверяют, что башня все же будет готова к Олимпийским играм.

Фронт предстоящих работ требовал бы полностью закрыть главный символ Парижа для посетителей. Но кто решился бы на это, учитывая, что в бюджете управляющей компании Sete, которая принадлежит парижской мэрии, уже и без того возник многомиллионный дефицит из-за долгих карантинов в разгар пандемии COVID-19. В последние два года башня простояла без посетителей в общей сложности 360 дней. Дирекция же настаивает, что "никогда еще башня так хорошо не была защищена, как сейчас". Кампания по покраске продолжается, но вряд ли удастся решить все задачи оперативно к старту Олимпиады в 2024 году. Очередная покраска наследия Эйфеля должна состояться в 2030 году.