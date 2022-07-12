Кто на самом деле убил мужа «Позолоченной лилии» Монако

9 июля 2022 года в возрасте 87 лет умерла «Позолоченная лилия» Монако Лили Сафра, филантроп, ценитель искусства и обладательница одной из лучших в мире ювелирных коллекций. Главным образом ее имя связывают с последним мужем – трагически погибшим в 1999 году бразильским банкиром-миллиардером Эдмондом Сафрой, не только давшим ей свою фамилию, но и сделавшим ее одной из богатейших женщин мира.

Фото: Legion-media Legion-media

Познакомились они после самоубийства второго мужа Лили, оставившего ей в наследство больше 200 миллионов долларов (первый муж, за которого светская львица вышла в 19 лет, оставил ей только троих детей). Успешный банкир помогал Лили уладить все дела с наследством. Деловые отношения быстро переросли в бурный роман. Лили и Эдмонд поженились в 1976 году (на их свадьбе гуляли даже Рональд и Нэнси Рейган), а затем молодожены отправились жить в Нью-Йорк.

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Счастье пары омрачала диагностированная у Эдмонда болезнь Паркинсона – к нему постоянно были приставлены медсестра Вивиан Торренте и медбрат Тед Махер.

По версии следствия, роковой декабрьской ночью 1999 года Тед Махер устроил пожар, чтобы «героически» спасти Эдмонда Сафра и завоевать его уважение, а также получить в знак признательности несколько миллионов долларов. Однако вместо благодарностей и почестей Махера приговорили к 10 годам тюрьмы. Тед сначала сознался в содеянном и объяснил мотивы своего поступка, однако вскоре отказался от своих слов и стал настаивать на том, что подписал признательные показания из страха и под давлением.

Legion-media

Для самой Лили Сафра ситуация в то время тоже складывалась непросто. Во-первых, СМИ сразу же припомнили ей подозрительное самоубийство бывшего мужа и ходившие тогда слухи, что он умудрился дважды выстрелить из ружья себе в сердце. Во-вторых, выяснилось, что буквально за пару недель до гибели бразильский миллиардер переписал завещание, исключив из него своих братьев и почти полностью оставив миллиардное состояние жене. В-третьих, накануне пожара Лили зачем-то (и как будто специально) отослала охранников мужа из Монако в соседнюю Францию, да и видеозаписи с камер наблюдения были стерты. Предъявлять вдове обвинения в преступлении никто не собирался, но имидж ее был сильно подпорчен: журналисты не скупились на разного рода теории заговора, которые могли привести к трагедии. Так, некоторые СМИ утверждали, что смерть Эдмонда — дело рук русской мафии, другие же писали, что именно «Позолоченная лилия» свела мужа в могилу.

Лили Сафра наняла юристов, среди которых был бывший министр юстиции Франции, также к ней на помощь из Лондона прилетел Марк Болланд, PR-специалист, с которым Лили свел принц Чарльз. Опытный пиарщик посоветовал ей надевать на заседания старые брючные костюмы, а все ювелирные украшения оставлять дома, чтобы не слишком выделяться.