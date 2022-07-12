Свекровь задумала перещеголять невестку на свадьбе

Свекровь задумала перещеголять нелюбимую невестку своим появлением на ее свадьбе в белом платье и была обругана в сети. Соответствующая публикация появилась на портале Reddit.
Сообщается, что о желании родственницы нарушить дресс-код виновница торжества узнала за две недели до мероприятия. С покупкой наряда ей помогал ее сын, рассказала девушка.
Пользовательница полагает, что мать жениха умышленно решила так поступить, чтобы затмить ее и испортить праздник.
«Я уже сказала родителям, что ноги моей не будет в церкви, если она наденет белое платье. Ведь я знаю, что у нее есть два отличных наряда, но она вдруг заявила, что они ей не подходят»,
— пожаловалась она.
Автор поста утверждает, что свекровь плохо относится к ней и всячески транслирует это своим поведением.
«Она постоянно лезет в процесс приготовления, задает нетактичные вопросы о стоимости тех или иных услуг. С учетом того, что за все платим мы с мужем»,
— добавила она.
Пользователи сети принялись высказываться в комментариях.
«Она точно тебе завидует. Перекрась платье фотошопом на снимках», «Запрети ей появляться на свадьбе», «Пусть кто-то из твоих подруг выльет на нее бутылку красного вина», «А я бы не беспокоилась, если бы кто-то надел белое на мою свадьбу. Я знаю, что я лучшая»,
— писали юзеры.