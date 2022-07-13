День в истории: "Оргсинтез" дал стране фенол и ацетон, а группа Queen выпустила первый альбом

Чем примечательна дата 13 июля?

Фото: Первые аппаратчики производства фенола и ацетона на «Казаньоргсинтезе» / kazanorgsintez.ru Первые аппаратчики производства фенола и ацетона на «Казаньоргсинтезе» / kazanorgsintez.ru

Сегодня, 13 июля, состоялась торжественная закладка завода "Теплоконтроль", на заводе "Органический синтез" получили первую партию фенола и ацетона, появились первые телефонные станции в некоторых городах России, вышел первый номер журнала "Иностранная литература", королева Виктория переехала в Букингемский дворец, а группа Queen выпустила первый альбом. Родились министр культуры РТ Ирада Аюпова, писатель Валентин Пикуль, баскетболист Дмитрий Узинский. Умерли архитектор Фома Петонди, французский революционер Жан-Поль Марат, композитор Владимир Захаров. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Дома, которые построил Фома

13 июля 1874 года умер Фома Петонди, казанский губернский архитектор с 1834 по 1844 год. Им было построено в городе более 200 зданий, среди них — дома Боратынского, Дротаевского, Родионовский институт. К слову, его могила на Арском кладбище сохранялась до 2009 года, однако потом исчезла.

13 июля 1948 года состоялась торжественная закладка завода "Теплоконтроль". На заводе планировалось выпускать такие теплоизмерительные приборы, как дифманометры; регуляторы температуры, давления и расхода; показывающие, самопишущие и сигнальные манометры и термометры. Директором "Теплоконтроля" стал Федор Карчевский, который ранее работал на одном из подмосковных заводов, а главным инженером — Сергей Спиридонов из Ленинграда.

13 июля 1963 года предприятие "Органический синтез" выпустило первую партию фенола и ацетона. Это официальная дата рождения "Оргсинтеза". В том же году открылась центральная заводская лаборатория.

13 июля 1971 года в Баку родилась министр культуры РТ Ирада Аюпова. В Минкульте она с 2008 года, на руководящей должности — с мая 2018-го. У Аюповой два образования: инженер-математик и юрист, а первая запись в трудовой — "инженер-программист на "Нижнекамскшине".

13 июля 2021 года, как писало "Реальное время", в середине лета в Уфе проходил Всемирный фестиваль народных коллективов "Фольклориада". Из-за отсутствия автобусов многим зрителям в вечернее время приходилось уезжать на такси, хотя администрация Уфы в своих публикациях подчеркивала, что будут организованы дополнительные автобусные рейсы специально для жителей и гостей города. Из-за подобного "сюрприза" аншлага так и не наблюдалось.

Алло, барышня!

13 июля 1882 года в Петербурге, Одессе, Москве и Риге появились первые в России телефонные станции. Чтобы позвонить кому-то, необходимо было, взяв трубку и покрутив рычаг, связаться с коммутатором, обращаясь к телефонистке "барышня" и называя нужный номер.

13 июля 1955 года вышел первый выпуск журнала "Иностранная литература". В советский период этот журнал оказался единственным способом ознакомиться с творчеством многих западных писателей, так как в СССР их книги не издавались по цензурным соображениям. Считается, что предвестником "Иностранной литературы" в довоенные годы был журнал "Интернациональная литература".

Королева переезжает

13 июля 1837 года королева Виктория переехала из Сент-Джеймсского в Букингемский дворец. С этого дня он официально был объявлен главной резиденцией королей Великобритании. Дворец построили в 1703 году для герцога Букингемского. В наши дни в нем расположено около 600 комнат, а прилегающий к нему сад занимает 17 гектаров из 20. Посетить дворец можно с июля по сентябрь, когда королева отсутствует.