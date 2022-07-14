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4 часа назад

В Индии родители поймали крокодила, съевшего их ребенка, и потребовали выплюнуть мальчика

Газета.Ruиещё 1

В Индии огромный крокодил проглотил 10-летнего ребенка. Об этом сообщает журнал India Today.

Родители поймали крокодила и потребовали выплюнуть их ребенка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в деревне неподалеку от города Шеопура 11 июля 2022 года. Мальчик купался в реке Чамбале, когда на него напала рептилия. Свидетели случившегося рассказали о нападении родителям ребенка.

Вместе с другими жителями деревни, при помощи палок, веревки и сети, им удалось поймать крокодила. Родственники потребовали от хищника «извергнуть ребенка», надеясь, что мальчик еще жив.

Только спустя несколько часов прибывшим на место полицейским и бригаде отдела по борьбе с аллигаторами удалось уговорить жителей отпустить крокодила.

Ранее сообщалось, что в Индонезии тело мужчины достали из желудка гигантского крокодила.

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