Родители поймали крокодила и потребовали выплюнуть их ребенка

В Индии огромный крокодил проглотил 10-летнего ребенка. Об этом сообщает журнал India Today.

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Инцидент произошел в деревне неподалеку от города Шеопура 11 июля 2022 года. Мальчик купался в реке Чамбале, когда на него напала рептилия. Свидетели случившегося рассказали о нападении родителям ребенка.

Вместе с другими жителями деревни, при помощи палок, веревки и сети, им удалось поймать крокодила. Родственники потребовали от хищника «извергнуть ребенка», надеясь, что мальчик еще жив.

Только спустя несколько часов прибывшим на место полицейским и бригаде отдела по борьбе с аллигаторами удалось уговорить жителей отпустить крокодила.