Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
3 часа назад

Мужчина купил дом и обнаружил под ним пугающую находку

Lenta.ruиещё 1

Пользователь сайта Reddit поделился фотографией пугающей находки, которую он обнаружил под своим домом. Пост мужчины вызвал бурные обсуждения в сети: комментарии под ним оставили сотни человек.

Мужчина купил дом и обнаружил под ним пугающую находку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор поста рассказал, что нашел под своим домом могильную плиту. На опубликованном снимке можно увидеть высеченные на камне имя женщины (Альберта Перкинс) и даты ее рождения (1900) и смерти (1970). В подписи к фотографии мужчина уточнил, что приобрел недвижимость недавно.

Один из комментаторов предположил, что здание было построено на месте массового захоронения людей. Другой пользователь заявил, что теперь нового владельца дома, обнаружившего надгробный камень, будут преследовать призраки. Еще один юзер посоветовал мужчине узнать больше о прежних собственниках и на всякий случай вызвать полицейских, чтобы они внимательно осмотрели дом.

Автор публикации позднее опроверг версию о массовом захоронении.

«Мы подумали, что бывшие владельцы дома просто поменяли могильную плиту на новую и не захотели выбрасывать старую», — написал он.

Мужчина также признался, что эта находка сначала сильно напугала его.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители