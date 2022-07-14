Мужчина купил дом и обнаружил под ним пугающую находку

Пользователь сайта Reddit поделился фотографией пугающей находки, которую он обнаружил под своим домом. Пост мужчины вызвал бурные обсуждения в сети: комментарии под ним оставили сотни человек.

Автор поста рассказал, что нашел под своим домом могильную плиту. На опубликованном снимке можно увидеть высеченные на камне имя женщины (Альберта Перкинс) и даты ее рождения (1900) и смерти (1970). В подписи к фотографии мужчина уточнил, что приобрел недвижимость недавно.

Один из комментаторов предположил, что здание было построено на месте массового захоронения людей. Другой пользователь заявил, что теперь нового владельца дома, обнаружившего надгробный камень, будут преследовать призраки. Еще один юзер посоветовал мужчине узнать больше о прежних собственниках и на всякий случай вызвать полицейских, чтобы они внимательно осмотрели дом.

Автор публикации позднее опроверг версию о массовом захоронении.

«Мы подумали, что бывшие владельцы дома просто поменяли могильную плиту на новую и не захотели выбрасывать старую», — написал он.